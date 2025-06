La curiosità. Ferrari, un’altra annata amara seconda retrocessione di fila

Chi sale e chi scende. Fine settimana strano per due ex neroverdi che al Sassuolo hanno legato un pezzo importante del loro percorso professionale. Da una parte, il Sassuolo della prossima Serie A ritroverà, nella massima divisione Guido Angelozzi, 70 anni, esperto dirigente che lascia Frosinone e si accasa, mancherebbe solo l’ufficialità, al Cagliari, che con lui vuole riaprire un ciclo. Dall’altra, diversi tifosi neroverdi non potranno non aver registrato, non senza rammarico, come il loro ex capitano Gian Marco Ferrari, che la scorsa estate ricominciò da Salerno, sia precipitato in Serie C dopo la finale playout andata in scena domenica sera all’Arechi che ha condannato i campani. E Ferrari, che era già retrocesso la stagione scorsa con il Sassuolo, che vive la seconda retrocessione consecutiva. Sa essere crudele, come ben noto, il calcio: e se premia Angelozzi – il Frosinone della stagione scorsa fu a un passo dal baratro, il prossimo campionato lo giocherà in B – che torna in Serie A, e ritroverà quel Sassuolo di cui è stato uomo mercato per quattro stagioni, condanna invece il centrale difensivo parmigiano. Che al Sassuolo ha vissuto la fase più lunga e fulgida – sei stagioni, 194 presenze, debuttò anche in nazionale – di una carriera cominciata 15 anni fa dall’Eccellenza, a Monticelli Terme.

s.f.