La curiosità. L’eterno ritorno: ex neroverdi in comfort zone

Il Sassuolo inaugurerà la nuova stagione della Serie A e lo farà contro il Napoli di Antonio Conte (nella foto in alto, accanto a Fabio Gosso), ma la prossima sarà comunque una stagione nella quale il club neroverde si troverà ad affrontare diverse grandi firme delle panchine. Soprattutto, tornerà a giocarsela contro tre ex suoi tecnici che, da queste parti, inevitabilmente hanno lasciato il segno e che, curiosamente, si ripropongono tutti e tre ai nastri di partenza della nuova proprio quando nella massima divisione torna il Sassuolo. Chi? Troppo facile: Massimiliano Allegri, Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco. Intendiamoci: non sarà la prima volta da ex, per il Sassuolo, contro i tre, perché Allegri è già stato più volte affrontato quando guidava la Juventus, Pioli ha affrontato i neroverdi ormai 19 volte da ex, e sulle panchine di quattro squadre diverse (Lazio, Fiorentina, Inter e Milan) e lo stesso dicasi, anche se con numeri diversi, per Eusebio Di Francesco, che il Sassuolo da ex lo ha affrontato, fra le altre, anche con Roma e Frosinone.

Il punto, però, è che il trio si ritroverà per riabbracciare i neroverdi in A dopo un’annata che, in fondo, non lasciava presagire una situazione come quella attuale. Già, perché mentre il Sasusolo giocava la Serie B, stravincendola peraltro, la scorsa stagione (tecnicamente, in realtà, è ancora quella attuale, che formalmente si chiuderà solo il 30 giugno), per esempio, Massimiliano Allegri l’ha passata ai margini, dopo il tumultuoso finale del rapporto con la Juventus, nella tarda primavera del 2024, dopo la finale di Coppa Italia (vinta) resa immortale dal suo iconico "Dov’è Rocchi?". Dopo un anno di vacanza, tra il gabbione di Livorno e la passione per l’ippica, Allegri tornerà sulla panchina del Milan, da ex rossonero, lui che a Sassuolo allenò nel 2007-08 in C1, ottenendo la promozione in B, prima di fare il salto in A. Stefano Pioli invece, la scorsa stagione era in Arabia Saudita, all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo: difficile ripensarlo su una panchina italiana a brevissimo, anche considerando alcuni aspetti fiscali, e invece sarà proprio così, perché l’allenatore parmigiano (a Sassuolo nel 2009-10, in B) sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Nuovo-vecchio, perché anche lui, come del resto Allegri, alla fine tornerà in un club che ha già allenato. Non è ancora stato ufficializzato dal club viola, ma lo sarà solo dopo il prossimo 3 luglio, perché Pioli dovrà restare residente in Arabia Saudita per almeno 183 giorni nel 2025 (dunque fino al 2 luglio), per godere degli sgravi fiscali del Regno.

Infine, Eusebio Di Francesco, retrocesso un mese fa in B con il Venezia, non rimarrà in cadetteria con i lagunari (che lo avrebbero confermato volentieri) ma ha raggiunto l’accordo con il Lecce (che aveva già allenato nel 2011), ed ecco così completarsi il trio di ex neroverdi, tutti in A, tutti su panchine già conosciute.

Lorenzo Longhi