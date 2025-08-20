La curiosità. Sabato al Mapei gli sbandieratori di Gubbio

Il Napoli, certo, che garantirà il probabile sold-out al Mapei Stadium. E il Sassuolo, alla ricerca di un exploit. Ma anche il Gruppo Sbandieratori di Gubbio, che sarà presente alla partita che inaugura la stagione 2025/26 della massima serie. Noti per la loro abilità e la loro attenzione alle tradizioni, gli sbandieratori umbri saranno protagonisti di un’esibizione speciale prima dell’inizio della gara. "Per noi – dicono – è un grande onore essere presenti a questo importante evento sportivo. Siamo felici di poter condividere la nostra passione con i tifosi e gli appassionati di calcio". L’associazione eugubina è una delle più antiche e prestigiose compagnie di sbandieratori italiane, e non è la prima volta che incrocia il mondo del calcio. Si ricordano, tra tante, l’esibizione a Vigo in occasione della prima partita dell’Italia al Mondiale del 1982, la cerimonia di apertura dei mondiali nel 1990 all’Olimpico e le tante esibizioni al Curi in occasione delle partite della Nazionale.

s.f.