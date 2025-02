La formula ’inusuale’. Si punta sui prestiti. Il nuovo schema

SASSUOLOHa rotto uno schema, il primo mercato di gennaio del Sassuolo di serie B da un po’ di anni a questa parte. Non nel senso che ha ‘mosso’ parecchio, ma che lo ha ‘mosso’ soprattutto in prestito, formula mai troppo utilizzata, né mai granchè gradita, dal Sassuolo.Che tuttavia in questa sessione, Skjellerup a parte, ha utilizzato soprattutto l’espediente della cessione temporanea per aggiungere e togliere all’organico. In uscita, seguendo la logica di ‘valutare’ quanto i vari Russo, Kumi etc. faranno con addosso le nuove maglie, ma anche, e qui è la novità di questo inizio 2025, in entrata. In prestito sono infatti arrivati Velthuis, Mazzitelli, Verdi e Bonifazi, ovvero quattro dei cinque ‘volti nuovi’. Una strategia, l’hanno definita ieri Francesco Palmieri e Giovanni Carnevali, che lascia "mani libere e libertà di valutazione", senza alcun tipo di impegno che vincoli le società con cui il Sassuolo ha trattato e il Sassuolo stesso oltre fine stagione. Anche perché siamo già a febbraio e, a ben vedere, la fine della stagione è dietro l’angolo ma gli esiti della stessa, a dispetto di quanto dice oggi la classifica, restano tutti – o quasi - da scrivere. Quindi tanto vale prendersi il tempo che serve per valutare e poi decidere. Che la B sia piena di imprevisti è noto: la transitorietà del prestito aiuta ad evitarne, di imprevisti, altri…