La gara di domenica. Testa al Bari, vale doppio...

SASSUOLO

"Testa al Bari". Smaltita l’euforia, questo il mantra della settimana che il Sassuolo di Fabio Grosso comincia a mandare a memoria, oggi che ricomincia a lavorare, in vista di un’altra giornata di campionato che vale doppio. E non tanto perché i neroverdi, come da mandato post-Pisa di Fabio Grosso, sono chiamati a "dare altra continuità a quanto fatto". Ma anche e soprattutto perché se il Sassuolo fa quello che ha fatto in 20 occasioni su 28 fin qua, ovvero vincere, la classifica potrebbe prendere una piega non più reversibile. Già: mentre infatti i neroverdi, domenica alle 15, vanno in campo contro i pugliesi – promozione già attiva sui biglietti in occasione della festa della donna, info sul sito della società – al Picco, in contemporanea alla gara del Mapei Stadium, giocano Spezia e Pisa, contro. Tre punti entrambe non li possono fare, quindi se li fa il Sassuolo una delle due resta fatalmente indietro: se dovesse essere lo Spezia il divario, già complicato da colmare (14 punti) per i liguri diventerebbe incolmabile, allargandosi a 17 lunghezze con sole 9 gare da giocare. Se invece è il Pisa che perde, tra la capolista in neroverde e Inzaghi i punti diventano 11 ma, lo Spezia resta a 14 e non cambia la sostanza, nel senso che la squadra di Grosso potrebbe già fissare tra la 34ma e la 35 giornata l’appuntamento con la matematica. Che tuttavia, non essendo un’opinione, chiede un dato certo, ovvero la 21ma vittoria neroverde. Da centrare domenica.

s.f.