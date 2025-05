La grande festa di piazza Garibaldi. Il Sassuolo sul palco con la coppa

Va in scena stasera dalle 21, in piazza Garibaldi, ‘La nostra festa’. E quel ‘nostra’, il Sassuolo Calcio, che la festa la promuove, quasi lo rivendica al termine di una stagione che lo ha visto, dopo aver dominato il campionato cadetto, ritornare in serie A dopo un solo anno di ‘purgatorio’. Torna in A il Sassuolo, e tornano in piazza Garibaldi, con i portici e il campanone come quinta, una coppa e un evento legato ad una promozione. Era successo, molto informalmente, vista la categoria, nel 2006, quando il Sassuolo salì dalla C2 alla C1, e ancora nel 2008, quando i compianti Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli festeggiarono insieme alla squadra di Allegri la promozione in B, e al ‘signor Mapei’, che brandiva la Supercoppa di C appena vinta a Salerno, vennero consegnate le chiavi della città.

È successo nel maggio di ormai 12 anni fa, in occasione della prima, storica promozione dei neroverdi in A, e risuccede stasera. Sul menù una ricetta semplice, ma non semplicissima, ovvero un campionato vinto, una squadra e uno staff vincenti e un trofeo, attorno un evento costruito ad arte, con lo store vestito a festa e aperto straordinariamente fino alle 23, con gadget e omaggi a tutti gli intervenuti, con più palchi in piazza, dj set dalle 20,30 e giochi a beneficio del pubblico, con squadra e staff che, dalle 21, sfilano sul palco per consolidare un legame con i tifosi che in vista della A è un’ipoteca da spendere e questa stagione, scandita da record e vittorie, ha ulteriormente saldato. "Pochi ma buoni", si è soliti definirli, i supporters neroverdi, per i quali la serata è tuttavia doppiamente piena.

Al Ricci, infatti, va in scena, già dal tardo pomeriggio, la festa del tifo neroverde: chi vi parteciperà si sposterà in piazza per assistere all’evento e, una volta che in piazza si saranno spente le luci – ai saluti delle istituzioni e alla ‘sfilata’ della squadra si aggiungeranno interventi di staff, giocatori e dirigenti – tornerà al Ricci insieme alla squadra. Attesa ad un’ulteriore festa che chiude idealmente le ‘celebrazioni ufficiali’ per la promozione che hanno visto un preludio con la disputa, sul terreno del Mapei Stadium, della ‘sponsor cup’ con la quale il Sassuolo premia, facendo disputare loro un triangolare, i propri partner. Una sessantina quelli protagonisti della manifestazione, giunta alla sua nona edizione.