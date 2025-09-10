La partita del maggio 2024. Il precedente coi biancocelesti. L’ultimo punto in A dei neroverdi

L’ultimo, malinconico punto di una serie A che lo aveva già spedito al piano di sotto, il Sassuolo lo fece contro la Lazio. Era il 26 maggio del 2024, il Sassuolo era già in B, la Lazio settima in classifica e virtualmente in Europa League: giochi fatti, insomma, dentro la tipica serata di fine stagione che consegnerà agli almanacchi un 1-1 scritto a tabellino da Zaccagni (foto) e Viti. Servì a poco alla Lazio, quel punto, non servì ad un Sassuolo da una stagione no ma domenica i punti pesano decisamente di più. La Lazio di Sarri ne ha 3 che le valgono il settimo posto, ma la tensione in casa biancoceleste è alta, il Sassuolo è ultimo a zero, unoca squadra a non averne ancora fatti e questo dice già tanto, riallacciando il discorso a quello che è stato. Ovvero l’ultimo punto dei ‘vecchi’ neroverdi in A: se sempre contro la Lazio arrivasse anche il primo punto dei ‘nuovi’ neroverdi nella massima serie non sarebbe male. Ne arrivassero tre, diciamolo, sarebbe una festa… Andasse male ci si rifarà ai precedenti: il primo Sassuolo di serie A perse le prime quattro gare di campionato, quello di Grosso ne ha perse giusto due: per rifarsi, insomma, non manca il tempo… Nel dubbio, i neroverdi accelerano in vista del match di domenica: oggi doppia seduta al Mepi Football Center.

s.f.