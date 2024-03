La Primavera gioca alle 18. Il ritorno di Bigica nella partitissima contro la Juventus

Cerca altri punti playoff, la Primavera neroverde, oggi di scena alle 18 a Vinovo – diretta Sportitalia, canale 60 DTT – contro la Juventus. Sulla panchina neroverde torna quell’Emiliano Bigica che la dirigenza, dopo averlo fatto ‘ballare’ una sola notte, con esiti noti, alla guida della prima squadra, riconsegna alla corsa alla classifica che conta del ‘Primavera 1’. I neroverdi si affacciano infatti al posticipo della 24ma giornata in quinta posizione con 37 punti: in caso di pareggio, per loro, sesto punto in solitaria, in caso di vittoria, invece, la ‘febbre’ sale a 40. E i babies neroverdi si issano al quarto posto, al pari all’Atalanta e in coabitazione, forse, con il Milan, anche lui impegnato nel posticipo odierno contro la Fiorentina.

Classifica. Inter 49 p.ti; Roma 43; Lazio 41; Atalanta 40; Sassuolo*, Milan* 37; Torino 37; Cagliari 33; Genoa 32; Juventus*, Hellas Verona 31; Fiorentina*, Empoli 29; Lecce 27; Sampdoria 25; Monza 23; Bologna 20; Frosinone 17.