La Primavera. I baby faticano con il fanalino di coda. Vittoria in extremis, ritorno nei playoff

Sassuolo

2

Lecce

1

Sassuolo: Theiner, Cinquegrano, Loeffen, Russo, Leone (48’ s.t. Bruno), Knezovic (25’ s.t. Caragea), Kumi, Cannavaro, Neophytou (25’ s.t. Moriano), Lipani (19’ s.t. Pigati), Falasca. All. Bigica (Scacchetti, Piantedosi, Baldari, Lopes, Ioannou, Zaknic, Parlato)

Lecce: Lampinen-Skaug, Addo Vernon, Pascalau (33’ s.t. Vescan-Kodor), Mc Jannet, Munoz, Gromek (1’ s.t. Minerva), Pacia, Salomaa, Faticanti (33’ s.t. Vulturar), Corfitzen (37’ p.t. Agrimi), Helm (18’ s.t. Jemo). All. Coppitelli (Leone, Casalongue, Vulturar, Thorisson, Zivanovic, Adewale, Kongslev)

Arbitro: Andreano di Prato (Scardovi, Tagliaferri)

Reti: 43’ p.t. Russo, 44’ s.t.Vulturar (rig.), 51’ s.t. Caragea

Note: ammoniti Russo, Knezovic, Falasca, Caragea

Batte il fanalino di coda Lecce, la Primavera del Sassuolo, e torna in zona playoff. Vittoria faticosissima, per i ragazzi di Bigica, che risolvono la pratica solo dopo 6’ di recupero con la rete di Caragea che garantisce loro la quarta vittoria stagionale al termine di un match che si ibcendia nel finale. Prima del botta e risposta che da’ prima il pari al Lecce e poi la vittoria ai padroni di casa, infatti, il Sassuolo era stato bravo a trovare la rete del vantaggio con Russo sul finire della prima frazione ed efficace nella gestione di un vantaggio mai in discussione, vedendosi anche annullare la rete del raddoppio per fuorigioco. Al minuto 88, tuttavia, l’episodio che poteva cambiare il match: mani in area di Falasca e Lecce sul dischetto. Vulturar non sbaglia e riporta al via il Sassuolo, che tuttavia non molla e assedia i giallorossi passando all’incasso allo scadere del recupero con Caragea che trasforma in gol l’ennesima mischia a ridosso della porta salentina.

CLASSIFICA Inter, Milan 20 p.ti; Lazio 15; Sassuolo, Juventus, Empoli 13; Torino 12; Genoa, Cagliari, Atalanta, Sampdoria, Roma* 11; Hellas Verona 9; Monza* 7; Fiorentina, Bologna 5; Lecce 4; Frosinone 1 (*una gara in meno)