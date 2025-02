La Primavera. I neroverdi in casa dell’Udinese . La classifica e il rischio inganno

SASSUOLOÈ posto di vacanza, di solito, Lignano Sabbiadoro, e invece… Invece comincia da lì l’ennesima settimana di ‘straordinari’ per la Primavera del Sassuolo che, dopo la vittoria sul Cesena, cerca un altro successo che ne consolidi la lusinghiera posizione in classifica. Mercoledi c’è il Ricci per i quarti di finale di Coppa Italia, tra un settimana il Verona al Ricci, ma l’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica (foto) sta al qui ed ora. L’Udinese, appunto, attardata in classifica ma temibile, soprattutto per piglio e fisicità e perché, dice il tecnico neroverde "cercherà di fare il massimo per risalire. Ai miei – aggiunge – chiedo una partita di sostanza, una prestazione decisa". Per il Sassuolo, dice ancora Bigica, "è una partita chiave" e come tale va interpretata. Lo dice Bigica, lo conferma l’alta classifica, cortissima: comanda la Roma, segue la Fiorentina due punti sotto, poi Sassuolo e Inter a -3 dalla capolista. Quattro squadre divise da un niente, che oggi provano a dire la loro: il Sassuolo campione d’Italia è chiamato a battere un altro colpo. Contro un avversario dal quale lo divide una classifica – l’Udinese è ultima, il Sassuolo terzo con più del quadruplo dei punti – ma se fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

La classifica. Roma 46 p.ti; Fiorentina 44; Sassuolo, Inter 43; Juventus, Milan 37; Lazio, Verona, Genoa 32; Monza 31; Lecce, Cremonese 30; Cagliari, Torino 29; Cesena, Atalanta 27; Empoli 23; Bologna 20; Sampdoria 16; Udinese 10.

s.f.