La Primavera. I ragazzi di Bigica eliminati dalla Coppa Italia. Contro il Lecce la sconfitta arriva dal dischetto

Sassuolo 3 Lecce 5 (dopo i calci di rigore)

: Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, Barani; Leone, Lopes, Weiss (28’ s.t. Minta); Bruno (43’ s.t. Vedovati), Knezovic (34’ p.t. Di Bitonto); Daldum (28’ s.t. Sandro). All. Bigica (Viganò, Benvenuti G., Benvenuti T., Seminari, Tomsa, Cardascio, Frangella)

LECCE: Rafaila; Ubani (33’ s.t. Minerva), Esposito, Pacia, Addo; Yilmaz (26’ s.t. Mboko), Gorter, Kovac (1’ s.t. Denis); Regetas (1’ s.t. Winkelmann), Bertolucci, Agrimi. All. Scurto (Sakho, Verdosci, Russo, Lami, Brusdeilins, Pejazic)

Arbitro: D’Eusanio di Faenza (Bracaccini, Singh)

Note: espulso (31’ p.t.) Macchioni per comportamento non regolamentare, ammoniti Kovacs, Regetas

Rigori: Bertolucci (L) – GOL, Sandro (S) – GOL, Denis (L) – GOL, Parlato (S) – GOL, Mboko (L) – GOL, Vedovati (S) – FUORI, Gorter (L) – GOL, Minta (S) – GOL, Agrimi (L) – GOL.

Finisce, come la scorsa stagione, ai quarti di finale la Coppa Italia del Sassuolo Primavera. I rigori che agli ottavi avevano permesso ai neroverdi di eliminare il Verona questa volta sono fatali ai ragazzi di Bigica, sulla cui gara pesa come un macigno l’espulsione di Macchioni che li lascia in 10 per due terzi di match.

Fin lì era successo poco, ma da lì in avanti la gara si ‘apre’. Il Lecce ha l’occasione giusta subito dopo, ma Agrimi si ‘incarta’ a due passi dalla porta salentina e il Sassuolo, nella ripresa, prende coraggio. Daldum, Leone, Sandro e Bruno, tuttavia, vanno soltanto vicino alla rete che avrebbe cambiato la gara e le reti bianche del finale rimandano il verdetto ai rigori.

Il Lecce dagli undici metri è letteralmente infallibile, e fa 5 su 5, il Sassuolo sbaglia invece con Vedovati e saluta, a malincuore, la Coppa Italia. Adesso è già tempo di rimettere la testa al campionato: domenica alle 15, sempre sul manto erboso del ’ Ricci’, arriva infatti l’Hellas Verona.

In foto: Kevin Leone in azione ieri contro il Lecce