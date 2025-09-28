La Primavera. I ragazzi di Bigica vanno a Verona. Una trasferta chiave per salire

Dopo quelle contro Torino e Cagliari, la Primavera del Sassuolo cerca quella terza vittoria consecutiva che, se centrata, attesterebbe i neroverdi – oggi settimi – nei quartieri alti della classifica. Tutto sta a capire cosa ne pensa, dei propositi dei neroverdi, il Verona, che ospita la squadra di Emiliano Bigica all’Aldo Olivieri. "L’Hellas ha fatto una grande stagione l’anno scorso, arrivando vicino ai playoff: ha cambiato poco e resta un avversario molto ben organizzato e difficile da affrontare", le parole alla vigilia del tecnico neroverde, che ricorda bene quanti fastidi crearono ai suoi, la stagione scorsa, gli scaligeri, che in campionato lasciarono al Sassuolo solo un punto. "Da parte nostra – ha aggiunto Bigica – ci sono ancora cose da migliorare, ma contro il Cagliari, come già contro il Torino, abbiamo dimostrato capacità di reagire alle difficoltà e voglia di conquistare i tre punti". In campo alle 11, diretta su Primavera TV, sull’App di Sportitalia e sul sito www.sportitalia.com.

La giornata. Bologna-Atalanta 1-2; Inter-Juventus 1-3; Cesena-Napoli 3-0; Cremonese-Milan 0-1; Monza-Fiorentina 1-2; Lecce-Lazio; Verona-Sassuolo; Cagliari-Genoa; Torino-Parma; Roma-Frosinone.

La classifica. Genoa*, Fiorentina 13; Atalanta 12; Parma*, Cesena 11; Sassuolo*, Bologna, MIlan 10; Monza 9; Frosinone* 8; Roma*, Verona*, Juventus 7; Lazio*, Inter 6; Lecce*, Cagliari*, Torino*, Cremonese, Napoli 3 (*una gara in meno).