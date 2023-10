La primavera. I ragazzi di Bigica ospitano il Lecce . Vietato sbagliare

SASSUOLO

Un appuntamento da non sbagliare, oggi alle 13, per la Primavera del Sassuolo. Sconfitta una settimana fa dall’Inter, la squadra allenata da Emiliano Bigica è infatti scivolata, suo malgrado, dalla quinta alla nona posizione, fuori dalla sestina playoff. Per rientrarvi, occorre battere il Lecce che, detentore del trofeo, quest’anno beccheggia invece nelle zone basse della classifica e non ha ancora vinto, fin qua. Diretta tv su Sportitalia – Canale 60 DTT.

La giornata Bologna-Inter 2-3; Juventus-Fiorentina 2-0; Genoa-Cagliari 2-0; Hellas Verona-Atalanta 0-1; Frosinone-Torino; Milan-Sampdoria; Sassuolo-Lecce; Lazio-Empoli; Monza-Roma

La classifica Inter* 20 p.ti; Milan 17; Lazio 14; Juventus*, 13; Empoli 12; Genoa*, Cagliari*, Roma*, Atalanta*, Sampdoria 11; Sassuolo 10; Hellas Verona, Torino 9; Monza 7; Fiorentina*, Bologna* 5; Lecce 4; Frosinone 1. (*una gara in più)