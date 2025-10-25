Acquista il giornale
La primavera. Il Sassuolo in inferiorità battuto dal Parma. La resistenza cede proprio nel finale di gara

sassuolo 1 parma 2 SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Weiss, Cardascio (32' p.t. Petito), Frangella (16' s.t. Mussini), Negri (35' s.t. Seminari), Kulla (16' s.t. Chiricallo),...

di STEFANO FOGLIANI
25 ottobre 2025
I supporter del Sassuolo spingono la squadra con cori e bandiere neroverdi

I supporter del Sassuolo spingono la squadra con cori e bandiere neroverdi

sassuolo

1

parma

2

SASSUOLO: Nyarko, Macchioni, Weiss, Cardascio (32’ p.t. Petito), Frangella (16’ s.t. Mussini), Negri (35’ s.t. Seminari), Kulla (16’ s.t. Chiricallo), Campani, Tomsa, Tampieri (35’ s.t. Barani). All. Bigica (Guri, Benvenuti, Amendola, Gjyla, Acatullo, Barry)

PARMA: Astaldi, Mena (7’ s.t. Pajsar), Tigani, Mikolajewski, Cardinali (45’ 1’ s.t. Balduzzi), Castaldo (36’ s.t. Marchesi), Plicco (24’ s.t. Semedo), Drobnic, Ciardi (24’ s.t. Avramescu), Conde, Konaté. All. Corrent (Casentini, Diop, Varali, Mama, Cozzolino, Mengoni)

Arbitro: Migliorini di Verona, Merciari, Spagnolo

Reti: 14’ p.t. Cardinali, 42’ p.t. Negri, 37’ s.t. Mikolajewski

Note: espulso (30’ p.t. Vezzosi) per doppia ammonizione, ammoniti Mena, Tomsa, Weiss, Avramescu, rec. 2’ e 5’

Paga carissimi due terzi di match giocati in inferiorità numerica, la Primavera del Sassuolo di Emiliano Bigica. E dà strada, nonostante una gara difesa con le unghie e i denti, al Parma, che consolida la sua posizione in zona playoff. Vincono 2-1, i ducali, legittimando una superiorità manifestata in avvio di match e nel corso dei secondi 45’, screziata solo a tratti da un Sassuolo che, dopo essere andato sotto di un gol – Cardinali - e di un uomo – espulso Vezzosi, doppia ammonizione - era riuscito a trovare il pari con un gol di Negri. A quel punto non restava che difenderlo, quel pari, ma nel finale, Mikolajewski la decide.

© Riproduzione riservata

