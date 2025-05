La Primavera. Oggi la Sampdoria. Obiettivo secondo posto

Chiude la regoular season sul campo della Sampdoria, già retrocessa, la Primavera neroverde di Emiliano Bigica, in campo oggi pomeriggio alle 16. Già qualificata per i playoff in virtù del suo terzo posto in classifica, la formazione di Bigica deve cercare di vincere per tentare l’assalto al secondo posto – occupato dall’Inter, avanti di due lunghezze rispetto ai neroverdi e impegnato a Cesena – che le varrebbe, se centrato, l’accesso diretto, senza turno preliminare, alle semifinali della poule scudetto. Alla quale, tuttavia, si penserà solo da domani: oggi si va in campo – al ‘Tre Campanili’ di Bogliasco – e siccome vincere insegna a vincere, tanto vale provarci anche se con tutta probabilità l’Inter non avrà problemi a disporre di un Cesena che, dodicesimo, non ha più nulla da chiedere alla stagione. All’andata fu 3-0 per i neroverdi, "ma il calcio è imprevedibile", ha detto alla vigilia il tecnico neroverde Emiliano Bigica. Che carica i suoi in vista di queste e delle prossime partite: "La squadra ha fatto, fino ad oggi, cose importanti: stiamo bene e – ha aggiunto – abbiamo ancora voglia di stupire". Diretta tv su Primavera TV – sull’APP di Sportitalia e sul sito www.sportitalia.com.