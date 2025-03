La Privamera in campo domani alle 16. C’è un ’Ricci’ da riconquistare. I ragazzi di Bigica ospitano il Bologna

SASSUOLOProva a sfatare il ‘tabù’ del Ricci, dove non vince da quattro gare, il Sassuolo Primavera. E, domani pomeriggio contro il Bologna, cerca punti che ne consolidino l’attuale terzo posto, quattro punti sotto la capolista Roma ma ben 9 sopra il Milan che, in sesta posizione, chiude l’ultimo posto utile della zona-playoff. Vantaggio ragguardevole, a nove giornate dalla fine, ma non decisivo ed anche per questo per i neroverdi di Emiliano Bigica si tratta di fra valere il fattore campo e soprattutto quella classifica che vede il Sassuolo avere quasi il doppio dei punti dei felsinei, che tuttavia hanno vinto le ultime due gare disputate e sono in un buon momento. Cercando, tra l’altro, di replicare il successo dell’andata, che vide il Sassuolo imporsi per 4-2 in casa dei rossoblu. Si va in campo in chiusura di trentesima giornata, alle 15 di domani, diretta televisiva su Primavera TV (sul sito www.sportitalia.com e sull’App di Sportitalia), mentre al Ricci i cancelli aprono un’ora prima del match.

La giornata: Udinese-Torino; Monza-Cesena; Hellas Verona-Lazio; Empoli-Fiorentina; Sampdoria-Cremonese; Atalanta-Lecce; Roma-Milan; Juventus-Genoa; Inter-Cagliari; Sassuolo-Bologna

La classifica: Roma 61 punti; Inter 59; Sassuolo 57; Fiorentina 56; Juventus 49; Milan 48; Lazio, Genoa 44; Hellas Verona 43; Monza, Lecce, Cagliari 40; Cremonese, Torino 36; Cesena 34; Atalanta 33; Bologna 29;Empoli 26; Sampdoria 18; Udinese 13.