L’allenatore biancoceleste. Sarri non si fida dei neroverdi: "Un tridente così lo hanno in pochi»

Recupera Zaccagni, e si sapeva, ma non Vecino. Rovella è in dubbio e in dubbio, a sentire il Sarri della viglia, ce ne sono anche altri, nella Lazio anti-Sassuolo. E ogni riferimento che il tecnico laziale fa alla pausa per le nazionali (non) è puramente casuale perché, dice, "Dia e Dele Bashiru li ho rivisti solo ieri, e un allenamento un’indicazione non te la da’". La crociata dell’allenatore della Lazio contro i calendari ipercompressi non è una novità ("sono da rivedere") come sono note le sue opinioni in merito ad un mercato che la Lazio non ha potuto fare ("non faccio il commercialista, e non lavoro alla Covisoc: non sapevo nemmeno che il mercato fosse bloccato questa estate…") e che spostano, ma solo in parte, il punto di vista del ‘Comandante’ rispetto alla gara di oggi, che Sarri sa bene tuttavia che conta sia più dei nazionali che rientrano con acciacchi e del mercato che verrà. Qui ed ora il tema: ore 18, Mapei Stadium, lo score recente di Sarri dice quattro vittorie a zero contro il Sassuolo, ma la statistica è un dettaglio. Quel che conta è, appunto, il Sassuolo di oggi, "con un tridente che – dice – così forte, con Berardi, Pinamonti e Laurientè, ce l’hanno in pochi, e pazienza se hanno avuto un inizio difficile: i neroverdi non hanno nulla a che fare con la bassa classifica". Sa bene cosa aspettarsi, Sarri, che prepara "una partita difficile. Dobbiamo sapere che la superficialità a questi livelli si paga, e che ogni gara – conclude il tecnico della Lazio - va affrontata con la giusta mentalità".

s.f.