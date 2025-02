L’assemblea. Giovanni Carnevali consigliere federale Figc

SASSUOLO Giovanni Carnevali (foto) è stato eletto consigliere federale, ieri a Roma, a seguito dell’assemblea elettiva della Figc svoltasi ieri a Roma che ha confermato Gabriele Gravina nel ruolo di presidente. Per la massima serie sono stati eletti, come consiglieri, Stefano Campoccia (Udinese), Francesco Calvo (Juventus) e Giuseppe Marotta (Inter), per la Lega Pro Daniele Sebastiani del Pescare mentre per la serie B tocca, come detto, all’smministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Detto che tra gli eletti c’è anche l’ex neroverde Davide Biondini in rappresentanza degli atleti, resta da dar conto di come l’elezione riconosca le capacità del plenipotenziario neroverde con una carica non priva di importanza, che lo vedrà rappresentare la cadetteria in consiglio federale insieme al presidente della Lega B Paolo Bedin. Milanese, classe 1960, Carnevali è amministratore delegato di Master Group Sport e, dopo i trascorsi nei quadri societari di Pavia, Monza, Como e Ravenna, nell’estate del 2014 è arrivato, fortemente voluto da Giorgio Squinzi, al Sassuolo, realtà all’interno della quale è tutt’ora un punto di riferimento, trait d’union tra la proprietà – la Mapei – e la società neroverde. Proprio il legame, che Carnevali stesso ha sempre definito ‘speciale’, con la proprietà del Sassuolo è alla base della lunga permanenza in neroverde del dirigente milanese, finito a più riprese nel mirino di grandi club, ma sempre rimasto. "Io – ha sempre sottolineato – sono già in un grande club". s.f.