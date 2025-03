Laurientè-Berardi, i piedi in 33 gol. In due hanno fatto più di tutto il Bari

di Lorenzo LonghiSASSUOLOQuando, alla vigilia della sfida di andata, ancora a inizio torneo, Moreno Longo, allenatore del Bari, definì il Sassuolo ’illegale’ per la serie B, lo fece sicuramente per spostare la pressione dalle spalle dei suoi uomini a quelle dei neroverdi, ma in quell’aggettivo indubbiamente iperbolico c’era anche la consapevolezza che in cadetteria nessuna squadra era attrezzata quanto i neroverdi. Il cammino del campionato, ai tempi ancora ai primi vagiti, ha confermato quella definizione: lo dice la classifica e lo dicono i numeri. Longo in effetti aveva previsto il futuro con una certa dose di lungimiranza, ma non aveva ancora visto niente, e così pure i tifosi neroverdi. In quella stessa vigilia il tecnico esaltò Thorstvedt – che domani nella gara di ritorno non ci sarà – ma, siccome quella partita si giocò a mercato estivo ancora aperto, la certezza sulla permanenza di altri giocatori da copertina non era così netta, almeno all’esterno, e così il tecnico dei pugliesi non si espresse su Laurienté, che non era tra i convocati per la sfida del San Nicola, né su Berardi, il cui rientro era di là da venire. Ebbene: a guardare oggi il rendimento dei due esterni offensivi neroverdi, che allora non furono della partita, si scopre che i due, da soli, hanno partecipato a più reti rispetto a tutte quelle messe a segno dal Bari. I dati sono notevolissimi: 13 reti Laurienté e 4 Berardi (che, va ricordato, è rientrato solo a ottobre), 5 assist per il francese e ben 12 per l’azzurro. Considerando che, in un caso (contro la Sampdoria, all’andata) una rete di Laurienté è avvenuta proprio su assist di Berardi, mentre negli altri casi gli assist sono sempre di o per compagni diversi, il conteggio è presto fatto: i due – senza contare l’attaccante centrale del tridente neroverde – hanno messo il piede in 33 dei 59 gol del Sassuolo (il 56%). Ma, soprattutto, quei 33 gol giunti dalle giocate dei due assi neroverdi sono più di tutti quelli messi assieme sinora dal Bari, che in campionato ha segnato 31 reti.

Laurienté, inoltre, con i suoi 13 gol e 5 assist, messi a referto in 25 presenze, risulta essere il calciatore più decisivo dell’intero torneo in zona gol, tallonato appunto da Berardi che, però, di gare ne ha giocate cinque in meno rispetto al compagno. Proprio domenica, nel corso del cerimoniale pre-gara, il francese verrà premiato come mvp del mese di febbraio della Serie B, e il comunicato con cui la Lega B annuncia il nome del vincitore sottolinea come che a febbraio Laurienté sia stato il giocatore che ha partecipato a più gol (cinque, quattro reti e un assist) e anche quello che ha messo a segno più marcature nel periodo considerato, tre delle quali da dentro l’area di rigore, con una percentuale realizzativa del 50%. Illegale, direbbe Longo.