Laurienté, il debito è saldato o no?. Il Sassuolo tra conferma e offerte

"Arrivare a Sassuolo è stata una fortuna: ho conosciuto l’Italia e la Serie A, e mi sono sempre sentito in famiglia". Affida la sintesi della sua esperienza in neroverde al primo e al secondo episodio di ‘Sassuolo. La rinascita’, la miniserie prodotta dal Sassuolo Calcio e da Yf Studio disponibile gratuitamente, da venerdi, su Dazn. E sorride largo, Aremand Laurientè, ripensando a come la sua Serie B fosse cominciata con un rigore sbagliato a Catanzaro ("ero convinto di segnare, ho sbagliato: succede") e sia invece finita con il titolo di capocannoniere del campionato cadetto che gli appiccica addosso le stimmate di uomo mercato. Le stesse che aveva addosso l’estate scorsa, quando pareva che l’attaccante francese, la B, proprio non la volesse fare. Invece l’ha fatta, e l’ha vinta, e ammette ancora come si sentisse "in debito nei confronti di una società che ha creduto in me".

Siamo al passato, tuttavia, e l’oggi impone un’altra domanda ovvero se quel debito di cui parla l’attaccante francese sia da ritenere saldato con la promozione in A o no. Nel primo caso vale la pena aspettarsi novità da luglio a fine agosto, dentro settimane di mercato le cui voci tireranno per la giacchetta il numero 45, nel secondo piace pensare che Laurientè possa scegliere di proseguire la sua avventura in neroverde, che oggi dice 102 presenze tra serie A (65 gettoni e 12 gol), serie B (33 e 18) e Coppa (4 e 1) in tre stagioni. Lo scovarono nel Lorient, gli uomini mercato del Sassuolo, perfezionando una trattativa lampo concretizzatasi con un investimento da oltre 10 milioni di euro e un contratto che lega, ancora oggi, il francese al Sassuolo fino al 2027 garantendogli un ingaggio di poco inferiore al milione di euro.

Vale la pena tornare alla domanda di prima, allora: il debito di Laurientè nei confronti del Sassuolo è saldato? Ce lo diranno le prossime settimane: i primi rumors vedono alla finestra i Milan che perde Chukwueze, la Roma che ne farebbe un Lookman giallorosso da mettere a disposizione di Gasperini, la Lazio che già lo aveva avvicinato l’estate scorsa e qualche big estera tra Turchia e Spagna. Costa caro, il francese – la valutazione di transfermarkt, 15 milioni, è di almeno 10 milioni più bassa di quanto chiederà il Sassuolo – e chissà che estate sarà, la sua. "Armand? In lui – dice Grosso nel corso della miniserie di Dazn – ho trovato un giocatore importante, ma soprattutto un ragazzo intelligente, che sa da dove viene e sa dove vuole andare". La frase del mister si salda idealmente a quella del suo bomber: dove vuole andare, davvero, Laurientè?