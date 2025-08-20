L’avversaro. Toccherà a Lucca sostituire Lukaku. E intanto Antonio Conte già vince

La stagione è appena iniziata con la Coppa Italia, almeno per il Sassuolo, mentre il Napoli non ha ancora disputato partite ufficiali, ma Antonio Conte un successo l’ha già ottenuto. Intendiamoci: nulla a che vedere con le vittorie che cerca e vuole sul campo (vale sempre la pena ricordare che il tecnico ha chiamato la sua unica figlia Vittoria), ma intanto ieri l’allenatore degli azzurri ha scoperto di avere vinto il ’Premio Carlo Mazzone’ per l’anno 2025. Questa la scelta della famiglia Mazzone in occasione del secondo anniversario della morte di uno degli allenatori italiani più amati e apprezzati, avvenuta il 19 agosto del 2023 ad Ascoli Piceno dove ‘Carletto’ viveva con la sua famiglia. Proprio con il tecnico romano alla guida del Lecce, il giovanissimo Conte ebbe la sua decisiva maturazione per la sua carriera da calciatore. "Dopo la scomparsa di papà, con tutta la famiglia abbiamo deciso di istituire un premio in sua memoria - ha spiegato all’Ansa Massimo Mazzone - Lo scorso anno lo abbiamo assegnato a Pep Guardiola e a Claudio Ranieri. Quest’anno lo consegneremo ad Antonio Conte per il suo grande percorso da calciatore, proseguito poi come allenatore, valorizzando tanti giovani, così come teneva a fare mio padre Carlo". Mazzone è scomparso il 19 agosto del 2023 all’età di 86 anni, e nel 2019 la Figc ha inserito Carlo Mazzone nella Hall of Fame del calcio italiano.

Riconoscimenti individuali a parte, il Napoli che si avvicina alla sfida di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo è alle prese con la sostituzione dell’infortunato Lukaku, che rimarrà ai box per circa tre mesi. Ora, anche se non si può mai escludere nulla quanto si parla di calciomercato, entro sabato difficilmente il Napoli riuscirà a trovare un rimpiazzo per il suo centravanti, tuttavia radiomercato racconta di come il club di De Laurentiis si sia inserito nella corsa a Rasmus Hojlund, cercato da alcune settimane ormai anche dal Milan. Considerando l’addio di Raspadori, peraltro un ex neroverde che probabilmente avrebbe fatto ancora molto comodo al club campione d’Italia, è molto probabile che il ruolo di centravanti del Napoli al debutto in campionato sia Lorenzo Lucca, l’attaccante ex Udinese che i partenopei hanno acquistato questa estate pagandolo la bellezza di 40 milioni di euro (prestito oneroso per 9 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni più altri 5 di bonus). Statisticamente parlando, Lucca ha giocato due volte contro i neroverdi, con la maglia dell’Udinese, nel 2023/24: in entrambi i casi la partita è finita in pareggio (2-2 e 1-1), ma al Friuli ha anche segnato una rete. Con i neroverdi, insomma, il conto è aperto.