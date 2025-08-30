Le pagelle. Muric incerto, Fadera fa e disfa. Pinamonti trae il massimo dal nulla

MURIC 5,5. Turati paga le incertezze palesate contro il Napoli cedendo il posto al nuovo arrivato. Che tuttavia, a sua volta, non rassicura granché, a dispetto di un paio di interventi non banali.

WALUKIEWICZ 5,5. Non ha il passo dell’esterno e Pezzella, che lo attacca partendo da lontano, lo conferma. Male anche sul raddoppio grigiorosso.

IDZES 5,5. Altro nuovo rispetto all’undici anti-Napoli. Si appiccica a Sanabria e se lo mette in tasca senza troppi affanni, ma quando il paraguaiano gli scappa sono dolori.

MUHAREMOVIC 5,5. Gran chiusura al 15’su Vazquez, ma i gol che il Sassuolo subisce non lo assolvono.

DOIG 6. Quello con Zerbin è uno dei duelli-chiave del match. Non che lo perda, ma tant’è. Piace pensare Grosso scelga di preservarlo in vista dei prossimi match (1’ s.t. Candè 6. La sfanga, non senza affanni).

MATIC 6. Il ‘lupo’ perderà anche il pelo, ma non il vizio: un paio di allenamenti gli sono bastati per convincere Grosso. Si scambia compiti e posizione con Boloca, gestisce spazi e tempi: sufficienza di stima, servirà (37’ s.t. Iannoni s.v. Al debutto in A: ruvido)

BOLOCA 5,5. Con Collocolo è duello più tecnico che fisico. Che lo perda non è un dettaglio nell’economia del match (1’ s.t. Volpato 6. Ai margini, con tutte le sue piroette, ma vivace).

VRANCKX 5,5. Parecchio vigore, altrettante imprecisioni. E qualche evitabile lentezza che la mediana grigiorossa evidenzia in fase di riconquista (24’ s.t. Lipani 5,5. Così così).

BERARDI 6. Non è ancora il Berardi cui il Sassuolo appalterà, auspicabilmente, le sue chances salvezza. Bianchetti gli si incolla addosso da subito, Vazquez e Pezzella raddoppiano e il genietto neroverde ha un bel da sfregare la lampada. Il genio non esce, anche se ci vuole Audero a togliergli il primo gol stagionale, che troverà su rigore.

PINAMONTI 6,5. Si defila alla ricerca di spazi e palloni che Baschirotto non gli concede. Sua la prima conclusione neroverde, che non dà pensiero ad Audero. Poi un doppio palo e un gol: l’attacco neroverde, in A, è lui. Si rassegnino i detrattori: dal nulla che produce oggi il Sassuolo in fase offensiva, lui trae comunque il massimo.

LAURIENTÉ 5. Allo Zini la sua prima in Italia, il 4 settembre 2022: oggi è un altro giocatore, con addosso luci che lo abbagliano e lo distraggono. Ma domani il mercato finisce... (24’ s.t. Fadera 5,5. Fa e disfa, ma quel che disfa è peggio di quel che fa).

s.f.