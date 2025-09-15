Le pagelle. Muric si supera su Zaccagni, bene Muharemovic

MURIC 7. Un paio di uscite alte non banali, ed un interventone che vale mezzo voto in più su Zaccani all’ora di gioco.

WALUKIEWICZ 6. Sta parecchio sulle sue, e del resto l’avversario che gli consegna il match – Zaccagni – suggerisce prudenza. Usa tutta quella di cui dispone: buona chiusura (33’ p.t.) su Tavares per il difensore polacco, che il suo la fa (1’ s.t. Coulibaly 6. All’esordio: ci mette molta gamba e qualche imprecisione)

IDZES 6,5. Attinge al mestiere per limitare Castellanos. Si esalta nel finale.

MUHAREMOVIC 7. Efficace in rilancio come in chiusura: il suo mancino a scavalcare la mediana è uno dei pochissimi espedienti in grado di innescare la fase offensiva del Sassuolo. Troppa foga nel recupero del primo tempo gli costa un ‘giallo’ evitabile. Stacco decisivo in occasione del vantaggio neroverde.

DOIG 6. Cancellieri gli da’ modo di cercare spazio nella metà campo laziale e lo scozzese se lo prende. Il suo assalire a sinistra, in tandem con Laurientè, tiene spesso sul chi vive la fase difensiva ospite. Rifiata, e si abbassa, nella ripresa.

VRANCKX 5. Duello parecchio fisico con Dele-Bashiru e grandi fatiche a prendere il ritmo di un match che rischia di abbandonare poco prima della mezz’ora, quando Tremolada lo prima lo espelle poi corregge la decisione dopo la revisione del Var. Salvando il giocatore senza tuttavia salvarne la pagella (19’ s.t. Volpato 7. Sempre a sprazzi, ma ben dentro il match)

MATIC 6. Confermato dal 1’, prova a bilanciare la squadra tenendo compatti reparti che tendono a perdere distanze.

KONÈ 5,5. Un tantino approssimativo nel controllo e nella gestione del pallone: sgasa e sgomma tra centrocampo e trequarti, tenendo ben alto il pressing, ma l’apporto alla manovra è minimo

BERARDI 6. Lo cerca di rado, la manovra neroverde, obbligandolo più a rincorrere lanci lunghi che suggerirgli palloni ‘comodi’ da lavorare. La sufficienza premia l’impegno (36’ s.t. Thorstvedt s.v. Non giocava da gennaio: bentornato)

PINAMONTI 6. Gli arriva un pallone giocabile al 13’ p.t. e fa quel che può. Gliene arriva un altro al 27’ e serve una parata non banale di Provedel a togliergli il gol. Con quel che gli danno fa il massimo (36’ s.t. Cheddira s.v. Sportellate nel finale)

LAURIENTÉ 6. Ha bisogno di spazio per proporsi con efficacia: Marusic lo sa bene e glielo toglie, dedicandosi ad una gara prettamente difensiva che depotenzia il francese, che molto si lamenterà, a fine primo tempo, dell’intervento con cui Marusic, ne ferma uno dei tanti ‘strappi’ (19’ s.t. Fadera 6,5. Entra e segna. Può bastare…)

Stefano Fogliani