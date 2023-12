Le pagelle. Thorstvedt ci rimette gli incisivi. Laurientà, altra bocciatura

CONSIGLI 6. Prende gol, ininterrottamente, dallo scorso aprile, il ‘soldato Andrea’, che prova a sfatare il tabù esaltandosi su Prati (20’) ma nulla da fare: regge 94’, poi cade.

TOLJAN 6. Guardingo. Il piano gara gli fa scivolare addosso Viola, che tiene a bada sacrificando l’ovvio alla fase offensiva. In trincea con l’uomo in meno.

ERLIC 5. Il gol interrompe un digiuno che durava dalla primavera del 2022 – segnò proprio al Cagliari, nell’occasione – ma le buone notizie finiscono qua. C’è lui su Pavoletti che rovescia lui e il Sassuolo.

TRESSOLDI 5. Con Lapadula le prende e le da’: rischia quando lo sgomita sul finire del primo tempo e finisce vittima dell’ennesimo episodio che ne certifica la poca fortuna.

VINA 5,5. Sbuffa oltre la metà campo neroverde, anche perché Nandez resta sulle sue, impegna Scuffet al 7’ e propizia il corner da cui nasce il vantaggio neroverde. Ma patisce Luvumbo, e si fa anche male. Poca fortuna anche per lui (28’ s.t. Bajrami 5. Quinto a sinistra, non roba da lui. Poi gli tocca Luvumbo, e Dionisi lo sposta a destra…)

HENRIQUE 6,5. Scuffet gli toglie, con una paratona, la terza rete consecutiva. L’infruttuosità dell’incursione lo consegna ad una gara di retroguardia, esaltata dal salvataggio all’88’.

RACIC 5,5. Premia la sua fisicità e non la tecnica di Bajrami, Dionisi: terza da titolare per lui, ma limiti evidenti nel calarsi dentro la realtà del campionato italiano che richiede(rebbe), oltre alla prestanza fisica, anche tecnica e precisione. Oristanio lo ‘ammacca’ ed esce (36’ s.t. Volpato s.v. Penalizzato dai centimetri)

CASTILLEJO 5,5. Ha tecnica e voglia, avvia un paio di azioni pericolose al pronti via, cerca spazi e a tratti li trova. Qualche distrazione di troppo quando il canovaccio della gara gli impone compiti difensivi che non dovrebbe svolgere. In un mondo normale, era Augello a doversi preoccupare di lui, non viceversa… (20’ s.t. Ferrari 5. Male) THORSTVEDT 6. La buona condizione mostrata nelle ultime gare ne fa asset indispensabile, oggi, ai neroverdi, e in effetti il norvegese quanto deve fa. Ranieri gli spedisce addosso, da subito, Sulemana, che gli spacca la faccia dopo 11’ con una gomitata che resta impunita, poi lo pesta senza remissione. Mariani di Aprilia, serafico, osserva…

LAURIENTÉ 5. Cerca la porta già al 3’, e ti aspetteresti si scuota dal torpore che lo imprigiona da inizio stagione. Invece no: un giallo per simulazione e un po’ di ghirigori, poco altro (20’ s.t. Pedersen 5,5. Non tiene)

PINAMONTI 6. Mette in porta Henrique al 6’, si sacrifica e dà profondità al gioco dei neroverdi, non senza ‘sbattimenti’ tra Goldaniga e Dossena (36’ s.t. Mulattieri s.v. Avvia l’azione del raddoppio, gli dice male).

Stefano Fogliani