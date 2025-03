Le parole di bonifazi. "Qui tutti i giocatori si sentono coinvolti»

SASSUOLODoppia seduta di allenamento ieri per il Sassuolo in vista della partita di domenica contro il Bari, mentre il lavoro proseguirà oggi con una sessione pomeridiana. Ieri, intanto, attraverso i canali del club si è presentato Kevin Bonifazi, difensore ex Lecce e Bologna, sceso in B poche settimane fa, anche abbastanza sorprendentemente, per aiutare il Sassuolo in questa avventura. "Ora sto bene – ha detto, lui che era rientrato in campo a Lecce lo scorso dicembre dopo un lungo infortunio – e sono pronto a dare una mano se ce ne sarà bisogno, mi sento già dentro i meccanismi della squadra. Il mio obiettivo personale è quello di essere più utile possibile, e se questo significherà giocare tutte le partite di qui alla fine, o una sola, il mio atteggiamento non cambierà. Se non potrò essere utile in campo, voglio esserlo in allenamento, nello spogliatoio. Che squadra ho trovato? Un gruppo molto competitivo al suo interno, in cui ogni ragazzo si sente partecipe, e credo che questo vada ascritto all’allenatore". In neroverde non ha ancora esordito, ma il giorno del debutto si avvicina sempre di più, e potrebbe avvenire già nel corso della partita di domenica, nonostante l’attuale soluzione centrale (Lovato-Romagna) stia dando ottime garanzie.

l.l.