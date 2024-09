Le ultime trattative: ufficiale il classe ’98, Bajrami-Rangers. Il ritorno di Pierini, la punta arriva dal Venezia

SASSUOLO

Il resto verrà con la notte che avanza, attorcigliata su trattative che anche al mercato del Sassuolo, in questo ultimo giorno, ha tolto e aggiunto. Ha tolto, per dire, il difensore Stefano Piccinini, classe 2002, che va a Cittadella con diritto di recompra – il giovane centrale è diventato esubero dopo l’arrivo di Muharemovic , arrivato dalla Juve Next Gen – ma anche e soprattutto Nedim Bajrami (ai Rangers Glasgow, nella casse neroverdi 4 milioni di euro) e aggiunge al l’attacco neroverde l’ex Nicholas Pierini (foto a sinistra, di ieri sera l’ufficialità), classe 1998 che a Sassuolo ha fatto la trafila delle giovanili prima di mettere insieme 3 presenze in A nel 2017/18 e costruirsi un solido curriculum tra Modena, Cosenza, Ascoli e Venezia, con cui ha vinto il campionato scorso.

Da Venezia era atteso Gytkjaer, attaccante danese classe 1990, vincitore di 2 delle ultime 3 stagioni di B con Monza e Venezia, che il Sassuolo inseguiva ancora all’ora di cena, con chissà quali margini di riuscita ristretti dal delirante schema che vedeva, ieri, l’attaccante in distinta in occasione del Venezia-Torino andato in scena ieri al Penzo. Altro? Giovanni Carnevali ha di fatto chiuso io mercato con Bajrami e Pierini, non senza regalare suspence ("tutto molto complicato", la sintesi del dg) che ha ‘appeso’ a questa mattina quello che sarà il Sassuolo che verrà, lasciando un bel punto interrogativo. Che resta anche su cosa il Sassuolo farà di altri esuberi: per Consigli l’idea è che si vada verso risoluzione consensuale del contratto – scadenza giugno – che lo svincoli, per Laurientè (foto a destra) si tratta a oltranza. Il francese è un po’ come la ‘sora camilla’, che tutti la vogliono e nessuno se la piglia, ma i giochi restano aperti, visto che è appetito in Turchia, dove il mercato finisce a settembre. Se il Besiktas ci crede davvero, e paga, va.

La sintesi? Il Sassuolo postmercato lo conosciamo oggi, quando Grosso spinge i suoi verso la Cremonese per un match che Dazn metterà a disposizione anche in modalità gratuita. Ai non abbonati basterà andare su dazn.com/home e, cliccato sui contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Stefano Fogliani