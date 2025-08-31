L’ex. E Moldovan fa panchina a Oviedo. Nelle gerarchie è il vice Escandell

Se Sparta piange, Atene non ride, come si usa dire. Retorica a parte, perché a Sassuolo nessuno sta ancora stracciandosi le vesti, di certo il discorso che riguarda i portieri, in casa neroverde, fa il paio con l’avventura spagnola dell’ex titolare della porta del Sassuolo, Horatiu Moldovan (nella foto), che deve ancora scendere in campo tra i pali del Real Oviedo, in Liga, dove non ha ancora disputato un minuto.

Moldovan, che il Sassuolo avrebbe potuto riscattare dall’Atletico Madrid sborsando circa 800 mila euro, una volta rientrato ai Colchoneros, dove non avrebbe ovviamente avuto posto, è stato ceduto in prestito appunto all’Oviedo, dove però attualmente è il secondo portiere, vice di Aaron Escandell, titolare della squadra, colui che ha in effetti disputato tra i pali, e dal 1’ minuto, le prime due partite della Liga, chiuse per l’Oviedo con altrettante sconfitte, 0-2 contro il Villarreal in trasferta e 0-3 contro il Real Madrid in casa.

Ieri sera a Saragozza è andata in scena la terza giornata di campionato e, ancora, Moldovan si è seduto in panchina, almeno inizialmente, guardando scendere in campo il compagno di squadra.

Ora, tanto per il Sassuolo, quanto per Moldovan, le cose potrebbero cambiare: siamo ancora ad agosto, i campionati sono appena all’inizio e può accadere davvero di tutto; quel che è certo però è che, per il momento, in entrambi i casi le cose non stanno andando esattamente per il verso giusto. E, allora, è abbastanza inevitabile che il pensiero torni a quella scelta di inizio estate.

l.l.