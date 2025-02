L’infermeria neroverde. Ma si ferma la punta danese. Lesione muscolare per Skjellerup

SASSUOLO"Gli esami strumentali effettuati a Laurs Skjellerup (in foto), in seguito all’infortunio rimediato nei giorni scorsi, hanno evidenziato una lesione, di grado intermedio, dei muscoli estensori della coscia destra": così il Sassuolo, ieri attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’entità del problema muscolare che sta tenendo ai margini del gruppo l’attaccante danese, sostituito poco prima della metà del secondo tempo della gara contro la Juve Stabia. Skjellerup – che aveva saltato anche la trasferta di Mantova – ha già iniziato l’iter riabilitativo, seguito dallo staff medico neroverde, e ora si tratterà di capire i tempi di recupero: non essendo la lesione di lieve entità, ma considerando che il problema è stato accusato una decina di giorni fa, è plausibile che il centravanti tornerà a disposizione all’incirca nella prima decade di marzo. Difficile ipotizzare il suo rientro per lo scontro diretto con il Pisa in programma il primo giorno di marzo ma, salvo complicazioni, sarà a disposizione per la fase finale del torneo. Un peccato, perché Grosso aveva già dimostrato di fidarsi di lui, concedendogli prima l’esordio assoluto in neroverde negli attimi conclusivi della trasferta di La Spezia, pochi giorni dopo il suo arrivo, quindi la presenza da titolare la settimana seguente, al Mapei, contro la Juve Stabia, quando si è dovuto arrendere al minuto 18 del secondo tempo.

l.l.