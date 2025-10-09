L’intervento. Manto erboso al 100% anche allo stadio Ricci

SASSUOLO

Come al Mapei Stadium, campo da gioco rifatto anche al Ricci. E anche al Ricci il terreno è stato rifatto, grazie alla collaborazione tra Sassuolo Calcio e Paradello, scegliendo un tappeto erboso 100% naturale in Bermudagrass NorthBridge. Un nuovo sottofondo a drenaggio verticale con una stratigrafia di pietrischi ed un top soil in sabbia silicea certificata da Mapei e un impianto di irrigazione completano la dotazione dello storico impianto di piazza Risorgimento. "Il rifacimento del terreno di gioco del Ricci – commenta l’ad e dg neroverde Giovanni Carnevali - rappresenta un altro passo fondamentale per il nostro club. Da sempre crediamo la qualità degli impianti sia un asset importante per una squadra di calcio e volevamo – prosegue il dirigente - un campo all’altezza dell’ambizione del Sassuolo: grazie alla collaborazione con Paradello abbiamo raggiunto un risultato di eccellenza che sarà al servizio della Primavera, della Prima Squadra Femminile e del Comune di Sassuolo".

s.f.