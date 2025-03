Lo scontro diretto che interessa a Berardi e compagni. La gara con i galletti vale doppio. Si gioca anche Spezia-Pisa

Occhi al Mapei Stadium, dove il Sassuolo cerca l’ennesimo allungo stagionale a consolidarne il primato, e orecchie – si sarebbe detto una volta – al Picco di La Spezia, dove i liguri, terzi in classifica, affrontano il Pisa (in foto Lind nel match del ’Mapei’), secondo, per il big match di questa 29ma giornata di serie A cui la domenica affida gli ultimi tre responsi dopo quelli licenziati tra venerdi e ieri.

Occhi al Mapei Stadium, allora, ma siccome il digitale da tempo dice la sua, occhi anche, più che orecchie, agli smartphone: saranno loro a dar conto, mentre i neroverdi proveranno a superare i pugliesi aggiungendo altri step ad un cammino da record, di quanto succede a La Spezia. Da dove, ammettiamolo, un po’ di quel che resta della stagione degli uomini di Grosso oggi passa, perché i neroverdi sono primi, con 8 punti in più del Pisa e 14 in più dello Spezia. E se vincono allungano inevitabilmente su una o sull’altra, dal momento che al Picco, oggi, tre punti li farà, ammesso li faccia, solo una delle due.

Pareggiassero, invece, Spezie e Pisa, e il Sassuolo vincesse, tanto meglio per i neroverdi, che a quel punto vedrebbero il traguardo della promozione avvicinarsi ancora, ed il distacco da entrambe le contendenti, già ragguardevole, allargarsi ancora.