Lorenzo Colombo torna al Milan: futuro incerto tra Sassuolo e altre opzioni

Torna, ma riparte, e del resto con quel cognome… La discesa in B dell’Empoli ‘libera’ Lorenzo Colombo – i toscani avevano un diritto di riscatto di 7 milioni che la retrocessione non rende praticabile – e lo restituisce al Milan, ma con tutta probabilità senza dargli il tempo di disfare la valigia. Radiomercato ha infatti già acceso i fari sul centravanti classe 2002 (e del resto 7 gol sono 7 gol) su cui ci sarebbe l’interesse anche del Sassuolo. Condizionale d’obbligo, considerato che il Sassuolo di centravanti in rosa ne ha già tre (Mulattieri e Moro, oltre a Skjellerup) e che il mercato gliene restituirà altrettanti (Pinamonti, Alvarez, Russo) che la scorsa stagione erano in prestito. Fatto sta che il ruolo, strategico, al centro del tridente neroverde non si è ancora capito, in A, chi lo possa prendere. E l’idea è che il pretendente di maggior lignaggio ed esperienza – Pinamonti (nella foto) – mica è detto che torni per restare, anzi. Avrà una sua complessità blindare altre star – Berardi e Laurientè, per dire – ma non si può dire che sfogliare la margherita tra chi c’è, chi ci sarà e chi potrebbe esserci al centro del tridente, nel Sassuolo della prossima stagione non sia questione destinata ad impegnare a fondo gli uomini mercato neroverdi. Che, ma vallo a sapere, è probabile scelgano di non inserirsi nella corsa a Francesco Pio Esposito, ariete dello Spezia che ha chiuso la sta stagione, domenica sera, con 19 reti in 39 partite e ha visto crescere il suo valore fino a 25 milioni di euro, guadagnandosi tra l’altro la stima di Bologna e Lazio, che lo seguono da vicino. Vero tuttavia che l’attaccante ex Spezia torna all’Inter, e con i nerazzurri, il Sassuolo, ha buonissimi uffici. Basteranno?

