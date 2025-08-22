L’ultima bandiera sventola ancora. Berardi a vita: rinnovo fino al 2029

Era nell’aria, ma mica vuol dire che fosse fatta, o dovesse comunque succedere. E se al Sassuolo di questi tempi serviva un’iniezione di entusiasmo mentre i marosi del mercato mettono a dura prova lo scafo neroverde, tra qualche entrata e diverse uscite ancora da perfezionare, eccola. "L’U.s. Sassuolo calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029", recita la notizia diffusa nel pomeriggio di ieri dai canali ufficiali della società, che ha dunque rinnovato il precedente contratto del numero 10, che scadeva nel 2027, e non nasconde la soddisfazione per aver chiuso una trattativa alla quale, aveva detto l’"x neroverde Giovanni Carnevali non più tardi di un paio di giorni fa, "stiamo lavorando". Quella che fa del giocatore del Sassuolo più decisivo di sempre (presenza numero 400 in Coppa Italia una settimana fa, 148 gol e 110) un neroverde a vita. "Dal 2011 – scrive ancora il Sassuolo – sempre con i nostri colori, Berardi è simbolo e bandiera e continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano".

Il calcio senza bandiere, insomma, una da sventolare ce l’ha ancora, con buona pace delle voci, sempre smentite dai fatti, che da un decennio a questa parte volevano l’addio di Berardinho ad un passo. Non che non ci sia andati vicini, alla cessione del fantasista calabrese, ma il tempo stinge ricordi anche recenti e l’operazione perfezionata da Carnevali e Palmieri, che sorridono largo nelle foto diffuse ieri dalla società, fanno giustizia di tutto. Consegnando Berardi alla storia del Sassuolo. "Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo", ha detto Carnevali, e al plenipotenziario neroverde ha fatto eco, sempre attraverso i canali ufficiali del club, lo stesso Berardi, che alla possibilità del rinnovo aveva già aperto a fine stagione scorsa.

"Sassuolo – ha detto – è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui – prosegue il messaggio di Berardi – sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!"