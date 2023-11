Mapei Center. ’Abbonati Days’, allenamento aperto

La prima volta portò fortuna visto che il Sassuolo, appena sconfitto a Frosinone, poi vinse contro Juventus e Inter in quattro giorni. Al netto della scaramanzia, che vale comunque la pena tenere d’occhio come possibile misura anti-crisi, è andata in scena proprio ieri la seconda giornata di ‘Abbonati Days’, il format con il quale il Sassuolo apre le porte del centro sportivo ai propri tifosi, cui viene garantita l’opportunità di visitare il Mapei Football Center ed assistere dal vivo a bordocampo all’allenamento. Un’ottantina – numero chiuso – i tifosi presenti: foto e autografi. In foto Pinamonti.