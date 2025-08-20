Matic, Adli, Pessina, pure Colpani. Il Sassuolo nella giostra del mercato

Accelera, il Sassuolo, dentro la settimana che lo accompagna all’avvio di campionato. O almeno ci prova, ad accelerare. Mandando a memoria il messaggio che il tecnico Fabio Grosso ha mandato alla dirigenza dopo la gara di Coppa ("C’è bisogno di integrare il gruppo, sono convinto che lo faremo, mi auguro che riusciremo a farlo in tempi brevi") e che, par di capire, non rimarrà inascoltato. Gli uomini mercato neroverdi, infatti muovono, e muovono su più fronti. Incontrano Nemanja Matic, centrocampista centrale di 37 anni svincolatosi dal Lione, con trascorsi importanti nel campionato italiano (35 presenze nella Roma del 2022/23) e ne studiano le intenzioni per il futuro. E tengono aperto il canale con il Milan che potrebbe garantire a Grosso quell’Adli il cui destino è tutt’ora un rebus, oltre che con il Monza per quel Pessina che piace da sempre ma chissà quanto è contendibile. In Brianza, i neroverdi, hanno comunque altre mire, e se resta calda la pista che porta a Birindelli, torna d’attualità anche quella che potrebbe fare di Colpani un possibile neroverde. L’idea del Sassuolo – già messa in pratica con il Venezia con l’acquisto simultaneo di Idzes e Candé – è quella di un ticket con i brianzoli che aggiunga risorse all’organico oggi a disposizione di Grosso. A Monza, a ben vedere, tra Pessina, Birindelli e Colpani ci sarebbe infatti anche, come si dice al Bar Luana, ‘da far del buono’ e chiudere il mercato. Ma la quadra sulla formula è tutta da trovare, anche perché, il mercato di quest’anno lo ha detto forte e chiaro, il Sassuolo preferisce prestiti con diritto e/o obbligo di riscatto condizionato ad acquisti che ne appesantirebbero il bilancio.

Si tratta, ad oltranza, e si guarda anche a Spagna e Turchia, dove potrebbero finire Pinamonti e Laurienté (sul primo c’è il Villareal, ma il ‘Pina’ preferirebbe restare in Italia, sul secondo le big della Superlig turca, con il Besiktas un passo avanti) per fare cassa. Ed, eventualmente, reinvestire. A poco più di dieci giorni dalla fine del mercato, quella della dirigenza neroverde è una corsa contro il tempo. Si tratta di capire chi può partire – il Catanzaro, per dire, vorrebbe Mulattieri e Iannoni, il Padova Moro, per Ghion c’è la fila – e chi no. E si tratta di capire che tipo di affari low cost e last minute garantirà il mercato che va a chiudersi. In questa ottica va letto anche il sondaggio con il Cagliari per Mattia Felici, esterno classe 2001 che il Cagliari libera per un paio di milioni, e al Sassuolo piace Poi c’è la corsa al terzino destro: la Reggiana non perde di vista Missori, che uscirà a beneficio di un mister X che oggi ha il profilo di uno tra Mazzocchi, Patris e il già citato Birindelli, oltre che di quello Zanoli che esce, come Mazzocchi, dal Napoli. Vi siete persi? Tranquilli, per mettere le pedine sulla scacchiera c’e tempo. Il campionato comincia sabato, ma in A non ce n’è nessuno che abbia la squadra a posto, quindi tanto vale adeguarsi al mood. E armarsi di pazienza…