Matic "Il Sassuolo la nuova sfida che cercavo"

di Stefano FoglianiSASSUOLOOltre 700 presenze in 6 diversi campionati (Serbia, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda, Italia) e un palmares da tre scudetti, una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega con il Chelsea, una Coppa di Lega portoghese con il Benfica, una partecipazione al Mondiale (2018) con la ‘sua’ Serbia e 64 ‘gettoni’ in Champion’s tra Manchester Utd, Chelsea e Benfica.Per dirla con Fabio Grosso, il curriculum di Nemanja Matic parla per lui. Lui, invece, parla a Sassuolo Channel per presentarsi, e riconduce la sua scelta neroverde "al progetto. Avevo bisogno – dice – di una nuova sfida, il Sassuolo me l’ha offerta e credo di aver scelto bene". Colpito "dall’organizzazione e da strutture all’anvaguardia", convinto anche da Fabio Grosso ("ci siamo parlati, prima che io firmassi") e dalle qualità di un gruppo "su cui vale la pena puntare", Matic ha deciso di mettere la sua esperienza al servizio della causa neroverde dopo essersi svincolato dal Lione. "Abbiamo le carte in regola per giocarci le nostre chances, ma in queste settimane ho visto qualità in cui vale la pena credere. Affrontando, partita dopo partita, una stagione da cui ci aspettiamo tanto".Lo hanno allenato monumenti come Jorge Jesus, allenatore portoghese che ha vinto tutti, e lo ‘special one’ Josè Mourinho, ha giocato, tra gli altri, con Cristiano Ronaldo e contro Messi, Matic, giusto per citare quelli che sono, secondo lui, i giocatori più forti, insieme ad Hazard. Ha lasciato casa sua a 13 anni per rincorrere un sogno e il sogno ha preso forma dentro una carriera lunga 25 anni ed è diventato realtà, facendo del centrocampista serbo un top player a livello europeo. Il suo domani è un futuro da allenatore ("mi piacerebbe, vedremo", frena) ma l’oggi è quella ‘sfida’ di cui parlava prima, ovvero mettere a disposizione la sua esperienza e il suo ‘sapere’ di un Sassuolo che, come lui, vuole continuare ad essere protagonista.