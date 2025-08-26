Matic in Italia, oggi sarà del Sassuolo. Un colpo internazionale alla Boateng

Arrivato è arrivato, come ampiamente documentato da gilanlucadimarzio.com. L’ufficialità che fa di Nemanja Matic un giocatore del Sassuolo, tuttavia, arriva oggi, ma i dubbi sulle possibilità di vederlo in neroverde da qui alle prossime giornate sono pari a zero. Un anno di contratto e l’opzione per un secondo per il centrocampista serbo classe 1988, acquisto che, a dispetto di età non verdissima, vede il Sassuolo piazzare un colpo di livello internazionale che, per dirla con Fabio Grosso, "con la sua esperienza ci darà una mano".

Già: a centrocampo servono chili e muscoli e se le caratteristiche di Matic suggeriscono gli uni e gli altri, la statura internazionale del giocatore richiama altri colpi che hanno incendiato altre estati neroverdi. Viene in mente, a livello di impatto mediatico, quel Kevin Prince Boateng che giunse a miracol mostrare alla corte di De Zerbi e del resto, sempre per dirla con Grosso, la carriera di Matic parla per lui. E dice tantissimo: le gare tra i pro sono 702, i campionati esteri in cui ha giocato sono cinque (Serbia, Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda) cui si aggiunge la stagione ‘italiana’ nella Roma, nel 2022, chiusa con 50 presenze e 2 gol tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa.

Non meno nutrita la bacheca di casa Matic: tre scudetti, una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega con il Chelsea, uno dei due club, insieme al Manchester United, con cui Matic ha giocato oltremanica, una Coppa di Lega portoghese con il Benfica raccontano quel che serve sulla statura di un giocatore di consolidatissima caratura internazionale, che la sua l’ha detta anche (48 presenze e una partecipazione al Mondiale del 2018) con la nazionale serba oltre che, tra Londra, Manchester e Lisbona, anche in Champion’s League, con 64 presenze.