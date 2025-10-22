Matic ritrova la Roma da avversario. Quelle parole che sanno di rivalsa...

di Stefano FoglianiSASSUOLOEra un’altra Roma, nell’estate del 2023. Con in panchina un certo Josè Mourihno. Ed era un altro Nemanja Matic, reduce da 50 gare in giallorosso, tra campionato e coppe, ma passato, a sorpresa, al Rennes, in Francia, nonostante stagione non priva di acuti: oggi gioca a Sassuolo, il centrocampista serbo, e domenica ritrova, per la prima volta da ex, quella Roma dalla quale, ha detto nei giorni scorsa "avrei meritato più rispetto". Niente di che, intendiamoci: Matic ne ha vissute abbastanza, dentro una carriera che lo ha visto vincere praticamente tutto nei maggiori campionati europei, per non formalizzarsi più di tanto, ma non si può dire non abbia fatto rumore la sua esternazione, affidata a Sky Sport, con cui il centrocampista ha raccontato i motivi del suo addio alla capitale. Richiesto e ottenuto, tra lo stupore dei più. "Quando scelsi la Roma – ha raccontato Matic – sono andato via dal Manchester United per entrare in un progetto dove restare almeno un paio d’anni. Avevo ricevuto alcune offerte interessanti, con ingaggi pluriennali, e quando è arrivata la proposta della Roma da Mourinho subito non volevo andare proprio perché la loro proposta era di un anno. Poi ho parlato con Mourinho, con il procuratore… ho scelto la Roma e mi è stato detto ‘Firma, e se le cose andranno bene parleremo di rinnovo già a gennaio’". Matic ha fatto, in giallorosso, una stagione importante, ma l’epilogo lo è stato decisamente meno. "Mi hanno promesso qualcosa che non lo hanno mantenuto", ha detto ancora Matic a Sky, aggiungendo come in quella situazione gli sia mancata stabilità. "Non mi sentivo bene in quel contesto: ho fatto del mio meglio e stavo bene, ho percepito l’affetto dei tifosi, che mi hanno rispettato più della società, poi visto che la società a ha disatteso quanto mi aveva detto, ho fatto le mie scelte". Che lo hanno portato, come noto, prima al Rennes, poi al Lione, e da ultimo a Sassuolo. Proprio con la maglia neroverde Matic si affaccia al suo recente passato giallorosso, per la prima volta da ex domenica alle 15 al ’Mapei’. Ex al veleno, ma nemmeno troppo, perché il tempo è galantuomo. Domenica, a questo punto, l’ex centrocampista giallorosso giocherà ancora più liberamente, e forse con un pizzico di voglia (magari inconscia) di dimostrare che nel 2023, a Trigoria, hanno fatto male i conti...