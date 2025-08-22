Mercato. Vranckx, ormai è fatta. Zappa nuovo obiettivo

In attesa dell’ufficialità che farebbe di Aster Vranckx, centrocampista classe 2002 della nazionale belga in arrivo dal Wolfsburg – 41 presenze tra Coppa e Bundesliga, per lui, ma anche una stagione al Milan, con 9 gettoni nel 2022/23 – in prestito, il marcato del Sassuolo continua a rincorrere se stesso tra priorità in entrata e possibili uscite. Riguardo alle prime si veda alla voce terzino destro: al Mazzocchi in uscita dal Napoli e al Birindelli che potrebbe arrivare da Monza – in Brianza i neroverdi puntano anche Colpani, ma è una corsa a ostacoli – radiomercato aggiunge Gabriele Zappa, classe 1999, ultime cinque stagioni a Cagliari ma futuro lontano dall’isola, sempre se ai rossoblu arriverà offerta congrua che i neroverdi starebbero elaborando. Il nome nuovo è proprio quello del laterale rossoblù, ed è inutile aggiungere che oggi l’urgenza dei neroverdi è sistemare la destra della difesa, anche considerata l’uscita, sempre più vicina, di Missori, sul quale la Reggiana lavora da tempo e in granata potrebbe finire anche Caligara.

Quanto alle possibili uscite, l’impressione è che i neroverdi vogliano prima capire che entra e/o chi resta: così, il rebus Pinamonti (va o resta?) tiene in standby i possibili addii di Mulattieri – gli spagnoli del Deportivo La Coruna allungano la lista dei pretendenti – e di Moro, appetito da Padova e Pescara – e nella stessa misura agli arrivi di Vranckx e Matic, o della new entry Nicolussi Caviglia suggeriscono movimenti in mediana. Con almeno uno tra Iannoni e Ghion che, ove il reparto cenrale venisse integrato, potrebbero salutare: il primo lo vogliono Catanzaro e Cesena, sul secondo c’è il Pescara.

s.f.