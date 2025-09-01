Missione terzino destro. Idea Birindelli o Zappa

Sarà una lunga giornata, quindi tanto vale disporsi all’attesa. Ultimo giorno di mercato, oggi: la sirena che suona alle 20 consegnerà a Fabio Grosso la squadra con cui affrontare una stagione cominciata, anche a causa di un mercato aperto anche a campionato in corso, non senza fattori di disturbo. Sia nei confronti dei big al centro di più voci (Pinamonti e Laurientè su tutti) che di cosiddetti esuberi sui quali i neroverdi non contano, o risultano chiusi dai nuovi arrivi. Sette, fin qua, questi ultimi,a ridisegnare soprattutto difesa e centrocampo ma ai quali altro, da qui a stasera, si aggiungerà. Non senza che qualcuno degli elementi destinati al sottoutilizzo – Ghion, ad un passo dall’Empoli, ma anche Odenthal e Paz, che piace in B, e addirittura Pieragnolo, sulle cui tracce muove il Venezia – lascino il Mapei Football Center per cercare spazio altrove.

Quanto agli arrivi, il Sassuolo deve assolutamente chiudere per un laterale destro che abbia peso ed esperienza: ormai sfumato Posch – l’austriaco va a Como – e ad ostacoli la corsa che porta all’ex atalantino Hateboer, cui pensano Cagliari e Fiorentina, la rosa si restringe a due nomi.

Il primo è il monzese Samuele Birindelli (nella foto a sinistra), sul quale i neroverdi lavorano da tempo, il secondo Gabriele Zappa, laterale del Cagliari che fin qua Pisacane ha tuttavia utilizzato con continuità. Cui potrebbe aggiungersi, più defilato, ma possibile colpo last minute, il leccese Frédéric Guilbert, fuori dai piani dei giallorossi, con i quali la stagione scorsa ha giocato 31 gare e il cui contratto scade nel 2026. Il cerchio va stringendosi, e si stringe anche su un altro possibile ‘colpo’ dei neroverdi, che provano a rafforzare anche il reparto offensivo e puntano decisi sul franco argentino Neal Maupay (foto a destra), 29 anni, attaccante di livello internazionale in uscita dall’Olympique Marsiglia, cui è approdato l’anno scorso firmando un contratto fino al 2028. Per lui, che ha giocato anche sette stagioni in Inghilterra tra Brighton, Brentford, Everton, 22 gare e 4 gol con l’OM dell’ex De Zerbi, pronto tuttavia a dargli il benservito ove il giocatore accettasse il trasferimento. Su di lui ci sono anche Genoa e Udinese, che il Sassuolo prova a battere sul tempo: si ragiona sulla formula (possibile prestito con diritto/obbligo, l’attaccante ‘vale’ tra i 5 e i 6 milioni) e resta da capire se il suo sbarco in neroverde vada o meno ad impattare sul futuro degli altri centravanti a disposizione di Grosso. Da Pinamonti, cui guarda la Roma in caso di partenza di Dovbyk, a Moro, che ha mercato importante in B. Skjellerup, infortunato, oggi è invece fuori dai giochi.

Vedremo: vale quello che abbiamo detto in apertura, ovvero disporsi all’attesa, armarsi di pazienza e vedere cosa si incastra con cosa. Stasera alle 20 sapremo.

Stefano Fogliani