Mister Dionisi recrimina: "Poco attenti ai dettagli"

La Roma ti lascia in 10, rimonta e ti batte. Il Cagliari ti lascia in 10, scampa per un fuorigioco millimetrico al gol neroverde che avrebbe chiuso i giochi e poi si arrampica dallo svantaggio al 2-1. Chi vuol vedere i segnali li veda, noi ci si limita a mettersi nei panni di Alessio Dionisi e ci si accorge subito che non è aria, e che ci sarà da soffrire. Fino al 90’ il Sassuolo era 12mo, dopo la rovesciata dell’ex Pavoletti i neroverdi si ritrovano al 15mo posto, cornuti e mazziati: mica che nessuno si aspettasse che Cagliari non fosse porto dentro il quale ci stesse pagare dazio, ma visto che il 90’ segnava Cagliari 0 Sassuolo 1 qualcuno pensava la ghirba questa volta la si potesse portare a casa. Un po’ come nel 2017, ultima vittoria neroverde sull’isola, quando il derelitto Sassuolo di Bucchi la sfangò di misura. Altri tempi: questo Sassuolo, invece, non solo disfa quel che fa ma, rispetto, a quello di allora, non ha nemmeno la fortuna che serve a passare delle porte strette. E a Cagliari la porta neroverde si è fatta strettissima: si torna al via, insomma, come prima di Empoli. Il vantaggio sulla zona che scotta è di 3 punti, il trend è da brividi – una vittoria nelle ultime nove gare – il piano si inclina e il Sassuolo prende gol da tutti, si chiamino Pavoletti, Kristensen, Fazzini o Lapadula.

"Partita particolare, ma i dettagli li abbiamo sbagliati ancora una volta. Il rammarico – dice Dionisi non nascondendo la propria delusione alla fine del match di Cagliari – è commentare il finale di una gara che ci siamo complicati. Abbiamo finito in 10, e questo non va bene, e nei 10 c’era uno a cui quello che ha rotto due denti non è stato nemmeno ammonito. Oggi i ragazzi hanno fatto tanto, non è bastato, peccato. Ma così – chiude il tecnico neroverde - non va bene"