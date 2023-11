Mister Dionisi vuole vedere un altro Sassuolo: "E il Bologna ha solo quattro punti in più"

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

"Ovvio che dopo la prestazione che abbiamo fatto, o meglio non abbiamo fatto, contro la Lazio, abbiamo voglia di riscattarci". Altrettanto ovvio, fa capire il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi alla vigilia del derby contro il Bologna, che mica sarà facile, cercarlo, il riscatto, contro i rossoblù. "Sono in fiducia, come è giusto esserlo visti i risultati che hanno ottenuto, e quella di Motta è una squadra che mi piace perché gioca un bel calcio, fatto di giocatori che interpretano più ruoli, e lo fanno con una qualità importante e senza dare punti di riferimento agli avversari".

Per il Sassuolo, dice l’allenatore neroverde, si tratterà di mettere in campo la giusta attenzione, "perché – aggiunge – dovremo essere particolarmente efficaci nelle letture: non solo a quelle che abbiano preparato nel corso di questa settimana, ma anche a quelle che il Bologna ci proporrà nel corso del match". Match che Dionisi storicamente patisce (una vittoria su quattro) non meno di quanto non lo patisca il Sassuolo (due vittorie su nove, in casa, per i neroverdi) ma, aggiunge il tecnico, "parliamo del passato che è, appunto, passato: il Bologna oggi sta meglio di noi, ma a conti fatti ha solo quattro punti in più. Per quanto ci riguarda, passa tutto dalla nostra volontà e dall’atteggiamento e per affrontare i rossoblù nel modo giusto servirà quel coraggio che ci è mancato contro la Lazio. Quando la squadra, beninteso, non mi è piaciuta non tanto per il risultato, quanto per il tipo di prestazione e per i troppi errori commessi, a livello di squadra prima, a livello individuale poi". In casa neroverde, dice ancora il tecnico toscano, è stata una settimana di analisi, "perché questo richiedeva il modo in cui abbiamo affrontato la partita contro la Lazio, ma abbiamo lavorato nel modo giusto e con tutti gli effettivi a disposizione, quindi avrò qualche possibilità di scelta in più rispetto alla settimana scorsa, e se ragiono su quanto fatto fin qua vedo che abbiamo 10 punti e dico che i giri a vuoto in cui siamo incappati ci possono stare. Potevamo fare di più? Senza dubbio. Potevamo avere qualche punto in più? Forse, ma quelli che abbiamo sono, evidentemente, quelli che ci meritiamo".

E da quelli ripartono, sia il Sassuolo che quel Dionisi che, quanto alla formazione, scuce il solito niente. "Qualcuno – dice il tecnico, criptico come di consueto – recupera, qualcuno resta indisponibile: qualcosa cambierò comunque, anche perché la formazione che ha giocato contro la Lazio era dettata anche dalla disponibilità dei nazionali. Vedremo che tipo di risposte avrò dalla rifinitura…".