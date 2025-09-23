Mister Grosso dopo l’Inter: "A testa alta, la qualità c’è"

di Stefano FoglianiSASSUOLOSconfitto, ma non battuto. Per il Sassuolo atteso domani dalla gara di Coppa Italia a Como oggi è già vigilia, ma il passato più immediato è la sconfitta subita contro l’Inter. Arrivata, e in un certo senso attesa, ma in grado di confermare incoraggianti segnali di crescita da parte della squadra di Fabio Grosso. In partita fino alla fine ("e questo va a nostro merito") e potenzialmente in grado di tenere sulla corda, fino a fine gara, la corazzata nerazzurra, complice il gol di Cheddira che sembrava poter riaprire i giochi. Tanto basta, a Fabio Grosso, a promuovere i suoi che, dice, dal Meazza sono usciti a testa alta, dopo una partita giocata, ha riconosciuto Grosso, con coraggio e personalità. "Stiamo salendo in prestazioni, stiamo salendo in condizioni, stiamo salendo nella conoscenza reciproca tra chi c’era già e i tantissimi che sono arrivati", ha aggiunto l’allenatore del Sassuolo, senza tuttavia guardare troppo in là. Perché alla prestazione non è seguita il risultato, quindi si sta a quanto fatto fin qua. E si tiene d’occhio una classifica dove i neroverdi sono più vicini alla coda che alla testa, consapevoli, dice l’allenatore del Sassuolo, che la dimensione della squadra è quella della neopromossa. "E – aggiunge – non è questione di abbassare o alzare l’asticella, ma di essere realisti e sapere che giochiamo un minicampionato dentro il quale possiamo fare bene perché abbiamo qualità, ma che lascia pochissimi margini di errore". Ci sono tante cose, ammette Grosso, che il Sassuolo può fare meglio, ed è a quelle che lavorano i neroverdi, cui paradossalmente la sconfitta di Milano potrebbe aver dato altre sicurezze: dopo le due sconfitte dell’avvio, in effetti, contro Lazio e Inter si è visto un altro ‘spirito’. Ed è da quello che occorre ripartire: tre punti, visto gli avversari affrontati fin qua, sono infatti un bottino forse non ragguardevole, ma comunque congruo.