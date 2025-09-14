Mister Grosso ritrova Thorstvedt: "Lazio? Serve una grande partita"

di Stefano FoglianiSASSUOLOLa notizia della vigilia è il rientro di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese assente dallo scorso gennaio, pronto – o quasi, visti gli otto mesi di stop – a ‘dare una mano’ ad un Sassuolo che, complice un avvio da zero punti in due gare, ha bisogno anche di lui. La notizia la da’ Fabio Grosso e scuote la vigilia di un Sassuolo-Lazio che vale doppio.

"Sono contento di averlo a disposizione: dovremo essere bravi anche a ridargli minuti per poi arrivare alla condizione completa", dice il tecnico neroverde, che recupera anche Skjellerup e avrà il suo daffare, nello scegliere, a capire quanto gli possono dare i tanti – otto, un quarto della rosa – rientrato dalla nazionale. A occhio, degli ‘internazionali’, in campo dal 1’ ci vanno Idzes in difesa, Konè e Lipani in mediana, poi c’è aria di esordio per Colulibaly sulla destra e per Cheddira a gara in corso, "ma i dubbi ci sono, e sono tanti, perché il gruppo è corposo e – aggiunge Grosso – ognuno in allenamento mette tutto quello che ha, come è giusto che sia. Di volta in volta proviamo a fare le scelte migliori, puntando su quelli che riteniamo essere i ragazzi più giusti per iniziare le partite, sapendo pii che i cambi ti danno modo di dare spazio ad altri. Si tratta di lavorare alla ricerca di un’identità sempre più precisa e riconoscibile".

Chi l’identità ce l’ha già, visto che questa estate non ha cambiato nulla, è una Lazio che dopo un avvio difficile si è rimessa in linea di galleggiamento battendo il Verona e plana sul Mapei Stadium sulla scorta di precedenti già noti, e oltremodo favorevoli, stante ultima sconfitta risalente al 2021.

"La Lazio è forte, una squadra che ha identità e qualità, e va affrontata lavorando di gruppo, concedendo il meno possibile sia in fase di possesso che non possesso", dice l’allenatore del Sassuolo, che più che all’avversario guarda al ‘suo’ Sassuolo. Perché, diciamolo, passa tutto da lì, dall’atteggiamento che i neroverdi metteranno in campo e non solo. Dai dettagli che, trascurati a tratti, sono costati la sconfitta di Cremona. Ma anche e soprattutto da quello ‘stare dentro la gara’ che Grosso continua a chiedere ai suoi,imposto sia dalla caratura dell’avversario che dal salto di categoria, cui la classifica, ma soprattutto risultati e prestazioni, dicono il Sassuolo non si è ancora adattato del tutto. Si tratta, adesso, di cercare la ‘svolta’ dando corso a volontà che il Grosso della vigilia non nasconde. "Ci siamo preparati al massimo per farci trovare pronti perché vogliamo fare una grande partita: sappiamo che serve quella per raccogliere quello che vogliamo raccogliere".