Muric sfortunato. Matic imbrigliato. Pinamonti si sbatte

MURIC 7. Gran parata su Carlos Augusto all’alba del match. Replica su Esposito e Carlos Augusto nella ripresa. Incolpevole sui gol.

COULIBALY 5. Al debutto dal 1’, si applica ma non abbastanza. Fuori posizione sul primo gol interista, e non solo.

IDZES 6,5. Accetta l’uno contro uno con Thuram. Resiliente.

MUHAREMOVIC 6. Con ‘Pio’ è un duello che è facile immaginare, considerata l’età dei due, vedremo ancora. E ad altri livelli. Sfortunato sul raddoppio.

DOIG 6. Sprinta con Dumfries, lo annulla. Annullandosi.

VRANCKX 5. Lento in rottura, impreciso in costruzione. Basso cabotaggio.

MATIC 5,5. La centrifuga della mediana interista lo ‘stinge’, comprimendolo e facendone più un centrale difensivo aggiunto che non il primo ‘suggeritore’ che da’ il ‘la’ alla manovra.

KONE’ 6. Strappa il sipario del compassato centrocampo neroverde con qualche accelerazione che non ha seguito. Ma c’è.

BERARDI 6. Suo, al 9’ p.t., il primo tiro in porta del Sassuolo. Non abbaglia, ma il suo lo fa, assist compreso. Prova a graffiare il finale, Martinez c’è.

PINAMONTI 6. Molto impegno, poca gloria. Si vede che ci tiene, a far bella figura alla ‘Scala del calcio’, e per poco non la fa. Martinez gli nega, con un paratone, l’1-1,

LAURIENTE’ 6. Si esalterebbe nello spazio, se lo spazio ci fosse. Solo fughe in avanti, ma tutte senza seguito. Anche perché quando cerca la porta avversaria – succede prima dell’ora di gioco - trova Martinez

ALL. GROSSO 6.

Volpato 6. Piede educatissimo, ravviva il finale. Thorstvedt 5,5. Impatto così così.

Fadera 5,5. Gli manca l’uno che fa trentuno. Cheddira 6,5. Entra e segna: promosso sul campo. Pierini s.v.

Voto squadra 6

Stefano Fogliani