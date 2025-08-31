Muric-Turati Sassuolo, porta senza padrone

L’incerto Stefano Turati giubilato dopo il debutto contro il Napoli, con due gol presi non incolpevolmente. Altrettanto incerto quello che doveva prenderne il posto, ovvero Arijanet Muric, il cui debutto contro la Cremonese ha palesato non meno difficoltà di quelle che il Napoli aveva spinto, una settimana fa, contro Turati. Il giorno dopo lo stop di Cremona, che accompagna alla pausa un Sassuolo ultimo in classifica, i temi sul tavolo sono diversi, ma quello del portiere, combinato ad una certa fragilità difensiva – i gol al passivo sono comunque 5 in 180’ – è un tema sul quale vale la pena soffermarsi, anche perché fa sintesi di un mercato che si è mosso tardi e ha aggiunto sì tanto alla squadra, ma quel tanto va amalgamato, e per amalgamarlo tempo non c’è stato, come peraltro dimostrato dall’impatto, approssimativo, dei vari Idzes, Candè, Matic e Vranckx in quel di Cremona.

E, perché no, anche da Muric, arrivato dall’Ipswich Town: tre gol sul groppone, qualche imprecisione con i piedi, due parate comunque degne di nota suggeriscono comunque un possibile e perdurante dualismo con Turati, con Satalino – ma il Frosinone insiste, mica è detto che resti – spettatore tutt’altro che disinteressato. Avevamo scritto, qualche tempo fa, che quella della successione di Consigli fosse questione che si poneva: risolta la scorsa stagione con Moldovan, non ancora risolta del tutto, per ora, dentro questa stagione cominciata non senza contraddizioni ma senza punti e con quel mercato aperto che suggerisce, ai neroverdi, un altro paio di giorni di battaglia, questa volta fuori dal campo, sul tavolo delle trattative insimma. Ammesso e non concesso che la questione portiere si risolva una volta che le gerarchie saranno scritte e dato per certo l’inserimento di nuovi arrivati tardi negli automatismi di gioco che Grosso ha studiato per il suo Sassuolo, da risolvere c’è sempre la questione del terzino destro, che va facendosi indifferibile viste le difficoltà di Walukiewicz ad adattarsi al ruolo.

Ecco allora che i neroverdi accelerano, e sembra abbiano stretto la rosa al monzese Samuele Birindelli, rincorso da tempo. Per il laterale tre stagioni in biancorosso e l’esperienza ad alto livello che serve: l’accordo con i brianzoli sarebbe ai dettagli – prestito con obbligo, il Sassuolo preferirebbe condizionarlo, l’obbligo – e non resta che aspettare stasera (il Monza gioca a Bari) per capire a che punto è la trattativa: ove fosse in via di definizione, difficile il laterale possa essere in campo e possibile già domani arrivi l’ufficialità che farebbe giustizia degli altri nomi (Posch e Zappa) sondati dai neroverdi. Sempre a proposito di trattative, prometterebbe bene quella che porterebbe il centrocampista Andrea Ghion a Empoli, in prestito con obbligo di riscatto.