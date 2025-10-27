Pagelle. Il migliore è il titolare a sorpresa Fadera, Doig ha gamba

MURIC 6,5. Dybala ferma la sua imbattibilità a 231’. Il portierone neroverde si era opposto subito prima a Cristante, ma sull’argentino non può nulla. Bene ancora in uscita su Cristante nel primo tempo, come nella ripresa quando dice no a Celik e a Wesley. Il palo lo salva su Pellegrini, respinto due volte anche nel recupero, ma lui il suo lo fa, e se il Sassuolo resta in partita gran parte del merito è suo.

WALUKIEWICZ 6. Fatica più quando dalla sua parte si allarga Konè che non sugli attacchi frontali di Tsimikas: quando perde la posizione rimedia col mestiere. Più alto nella ripresa, con esiti non disprezzabili.

IDZES 6. Partita lineare per il centrale indonesiano, giocata senza prendere troppi rischi a badando al sodo. Puntuale su Bailey, efficace su Dovbyk.

ROMAGNA 5,5. Giornata non troppo fortunata per il capitano neroverde. Da’ qualche spazio di troppo a Dybala e si infortuna poco prima dell’intervallo (39’ p.t. Candè 6. Ruvido ma efficace)

DOIG 6,5. Positivo e propositivo, lo scozzese, che ara la fascia con costanza invidiabile. Ha gamba per attaccare e ‘testa’ per difendere: tra i migliori.

THORSTVEDT 5. Ha una chance sulla testa al 7’, la spreca. E ne spreca un’altra al 27’. Al netto delle imprecisioni sotto la porta di Svilar, apporto alla manovra ancora sotto gli standard, per il norvegese (15’ s.t. Vraanckx 6. Subito nel match)

MATIC 6. Gasperini gli appiccica addosso, da subito, Cristante, che gli toglie i tempi di gioco, depotenziandolo. E’ sempre e comunque dove deve essere.

KONÈ 5,5. Ritrova l’undici titolare ma non l’impatto – a tratti devastante – con cui in altre occasioni ne ha nobilitato la manovra. Un paio di ‘strappi’, poi medio cabotaggio (36’ s.t. Laurientè s.v. Le lancette corrono più veloci di lui)

BERARDI 5,5. Da un suo movimento che N’Dicka legge con troppa facilità nasce l’azione del vantaggio romanista. Al suo attivo, subito dopo, giusto un assist che Thorstvedt vanifica. Troppo poco per uno come lui. Cristante lo manda ko poco prima dell’ora di gioco (15’ s.t. Volpato 5,5. L’unica traccia che lascia sulla gara è l’ammonizione che rimedia fermando Wesley a un passo dall’area neroverde)

PINAMONTI 6. Mancini, senza che Manganiello ci faccia troppo caso, lo batte come un tappeto. Si defila alla ricerca di spazi, ma gioca lontanissimo da una porta cercata, e senza troppa fortuna, solo in un’occasione, con un diagonale troppo largo.

FADERA 6,5 (in foto mentre duella con Wesley). Prima dal 1’ in campionato per il gambiano, vivace già dall’avvio. Una percussione al 5’ lo porta da un area all’altra e frutta la prima palla gol neroverde, al 7’ cerca (e trova) Svilar dai 20 metri. Le su corse e i sincronismi con Doig a sinistra sono la cosa migliore vista nel Sassuolo di ieri (36’ s.t. Cheddira s.v. Non ha tempo per ‘graffiare’)