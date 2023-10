Per Dionisi bicchiere mezzo vuoto: "Questa meritavamo di vincerla"

REGGIO EMILIA

"Meglio che contro la Lazio, ma quel gol dopo 3’ è soprattutto demerito nostro, anche se Zirkzee è stato bravo. Abbiamo cominciato attaccando e finito attaccando, e in mezzo abbiamo preso un gol per colpa nostra: meritavamo di vincere". Alessio Dionisi fa sintesi, e recrimina: sugli episodi, "su una partita – dice – che abbiamo interpretato bene" ma dalla quale i neroverdi lucrano solo un punto.

Troppo poco, fa capire Dionisi, alla luce del tanto che il Sassuolo ha fatto, delle occasioni che non è riuscito a fruttare, al netto di un possibile rigore su Vina ("se pestare un piede non è rigore allora non lo è mai: vorrei più uniformità nel giudizio") e di errori che hanno messo la partita in salita da subito. "Gli errori ci stanno, e noi non mettiamo in croce Erlic oggi come non abbiamo messo in croce Ruan una settimana fa".

Mette le mani avanti il tecnico neroverde, cui queste critiche ripetute contro la sua squadra cominciano a dare fastidio dal momento che, dice, "vogliamo far bene e meglio della stagione scorsa, ma non è che siamo stati costruiti per la Champions. Il Sassuolo è questo". Quello degli alti e bassi, quello che strappa il pari contro il Bologna ma ‘tiene’ e se è vero che non vince da un po’ – ultima vittoria il 27 settembre – fa quanto Dionisi si aspetta che faccia. Non senza fatiche, ci mancherebbe, ma "siamo sempre gli stessi giocatori e la stessa squadra che un mese fa ha battuto Juventus e Inter, giochiamo per far emergere le nostre qualità e per fare del nostro meglio", dice il tecnico neroverde, che i suoi li difende a spada tratta. "La cosa più importante dopo le cadute è ripartire, e questo i miei lo hanno fatto, rialzandosi dopo essere partiti ad handicap: contro la Lazio non abbiamo giocato, oggi sì. E abbiamo letto bene le situazioni e costruito molto in fase offensiva: non c’è, per me, il problema del creare occasioni e non trasformarle il gol, non oggi almeno, se continuerà così ancora a lungo ce ne preoccuperemo a tempo debito. Stiamo lavorando – aggiunge Dionisi – e stiamo lavorando anche per quello, per migliorare e far quadrare tutto dopo il tanto che abbiamo cambiato questa estate".

Prossima tappa di questa transizione ancora in corso, dice l’allenatore del Sassuolo, giovedi, quando al Mapei Stadium arriva lo Spezia per i sedicesimi di Coppa Italia. "E – chiude Dionisi – vogliamo fare bene e vogliamo passare il turno".

Stefano Fogliani