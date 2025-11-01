Pinamonti, altro gol pesante. E in trasferta è già il terzo

di Stefano FoglianiSASSUOLOChe, anche a Sassuolo, siano più i detrattori che quelli che riconoscono in lui, come da curriculum, uno dei migliori centravanti della sua leva non ci sono dubbi. Che Andrea Pinamonti, professione centravanti, sia abituato a non guardare troppo quel che si dice di lui è altrettanto noto. Abituato a concentrarsi soprattutto su sé stesso, l’arciere di Cles è prigioniero di quel paradosso che vuole i giocatori ‘importanti’ analizzati con più attenzione, con quel che ne segue anche in termini di giudizi. Ma se il giudizio è quello del campo, e quello dev’essere, non sfugge come il ‘Pina’ il suo lo stia facendo eccome, al centro del tridente, con tre gol all’attivo – due dei quali decisivi – che ne fanno, quanto a numeri, il miglior attaccante del Sassuolo. La rete di Cagliari – la seconda da tre punti, la terza su tre in trasferta – è stata bella e pesante, e ha confermato come, dopo un’estate non priva di incognite che lo voleva in partenza, da’ ragione al Sassuolo e a Grosso che su di lui hanno puntato da subito.

"Andrea è un giocatore forte, e noi ce lo teniamo stretto, insieme a tanti altri ragazzi che stanno facendo bene", ha detto di lui nel dopogara di Cagliari Fabio Grosso, che del resto non ha mai avuto troppi dubbi su chi sia, davvero, il centravanti titolare del ‘suo’ Sassuolo. Per l’attaccante trentino nove presenze su 9 possibili, tutte dal 1’, e un gol ogni 250’, con un ‘peso’ sulle reti realizzate fin qua dal Sassuolo del 30%. Non male, insomma: se gli attaccanti giocano (anche) per il gol, non si può dire che l’incedere del Pina dentro questa prima tranche di stagione non deponga a suo favore. "Sono molto contento per la prestazione della squadra e per il gol", ha detto dopo la gara di Cagliari, facendo capire di come questo Sassuolo gli piaccia. "Siamo un bel gruppo, all’inizio della stagione – ha aggiunto – ci vuole un po’ di tempo per amalgamarsi con i nuovi però va sempre meglio". Decisamente: per dare un’idea, il primo Pinamonti ‘neroverde’, stagione 2022/23, dopo 9 giornate aveva segnato solo 2 volte, il secondo, 2023/24 era a quota 4 e la scorsa stagione, che lo vide in prestito al Genoa, alla nona giornata i gol erano 3. Il ‘Pina’, insomma, è in linea con i suoi standard, con buona pace dei detrattori e, a proposito di Genoa, immaginiamo avrà già messo nel mirino il gol dell’ex. Che sarebbe, peraltro, anche il primo della stagione al Mapei Stadium: l’ultimo acuto sul prato reggiano risale infatti al 14 aprile del 2024, dentro il 3-3 contro il Milan. Un mese dopo il Sassuolo retrocederà in B, due mesi dopo Pinamonti passerà in prestito al Genoa. Rispetto ad allora è cambiato tutto: proprio vero che il tempo è galantuomo…