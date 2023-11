Pinamonti-Caputo, destini capovolti. Sfida tra grandi ex in cerca di gol

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

È gara di ex, Empoli-Sassuolo. Ed è, anche, lo strano derby di due centravanti che si guarderanno l’un l’altro come davanti ad uno specchio rovesciato. Perché il pallone, e chi lo calcia ad alto livello, regala curiosità ogni volta che ne analizzi i trascorsi; gli incroci si sprecano, ma quello che va in scena domenica al Castellani tra i centravanti delle squadre di Dionisi e Andreazzoli è un incrocio che racconta più di una curiosità.

Perché entrambi gli attaccanti sono ex e, non ce ne vogliano gli altri ex illustri (Alessio Dionisi, Nedim Bajrami, Matteo Viti) sono quelli cui, visto in che zona giocano e che mestiere (i gol) fanno tanto il Sassuolo quanto l’Empoli chiedono gli acuti per superarsi. Anche considerato che i due, di gol, ne hanno sempre fatti, e anche considerato che le loro stagioni migliori, entrambi, le hanno vissute proprio contro le squadre che affrontano domenica. Francesco Caputo, per tutti ’Ciccio’, a Sassuolo resta nella storia neroverde per essere stato l’unico giocatore a superare quota 20 quanto a gol in serie A (ne segnò 21 in 36 partite nella stagione 201920, arrivando addirittura in nazionale da over 30) mentre Pinamonti, con i 13 gol della stagione 202122 al termine della quale sbarcherà a Sassuolo con la scomoda etichetta di ‘acquisto più caro di sempre’, ha incastrato proprio in Toscana la sua miglior stagione. Ce n’è abbastanza per disegnare una sfida nella sfida, anche perchè se l’Empoli non segna mai (5 gol, fin qua per i toscani, ma 2 li ha fatti Caputo) il Sassuolo prende gol da 20 partite di fila. E perché il Pina, che ha comunque segnato il doppio rispetto a Caputo (4 gol contro 2), è il terminale offensivo di un attacco neroverde che non segna più, nè con lui (ultimo gol contro la Juventus, il 24 settembre) né con gli altri (ultimo gol di un attaccante neroverde su azione quello di Berardi a San Siro, 27 settembre).

Gli specchi si rovesciano, insomma, e le ombre si allungano: quella di ‘Ciccio’ Caputo sulla friabile difesa neroverde è, in effetti, lunghissima – da ex ha già segnato al Sassuolo, il centravanti di Altamura, nel febbraio del 2022 con addosso la maglia della Sampdoria – ma quella di Pinamonti sull’Empoli la è altrettanto, ed è figlia dei grandi numeri che vogliono l’arciere di Cles mai a bersaglio contro i toscani a dispetto dei due precedenti della stagione scorsa. Pinamonti ha smesso di segnare a settembre, Caputo ha cominciato a segnare a ottobre: chi lo vince, il derby di novembre?