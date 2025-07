Pinamonti, si sfila anche il Bologna. E per il Sassuolo diventa un rebus

Sembrava fatta, e invece… Invece il Bologna, che pure sembrava poter alleggerire il Sassuolo togliendo ai neroverdi Andrea Pinamonti, ha cambiato idea. Usato sicuro – ovvero Ciro Immobile – per i rossoblù, e il ‘Pina’, che rientra dal prestito al Genoa, che diventa una sorta di ‘caso’. Le virgolette sono, s’intende, d’obbligo, perché parliamo di un ragazzo del ‘99 che in Serie A è andato in doppia cifra in tre delle ultime quattro stagioni. Ma anche di un giocatore che il Sassuolo ha strapagato (20 milioni) e ha contratto pesante con ingaggio milionario che il contratto che firmò con i neroverdi gli garantisce fino al 2027 e che non ha mai nascosto di ambire a piazze più ‘nobili’ di quella neroverde.

A che punto siamo, allora? I numeri per fare il centravanti del prossimo Sassuolo di serie A l’arciere di Cles ce li ha, ma il problema è capire quanto ci punti il Sassuolo, su Pinamonti, e quanto lui punti sul Sassuolo. Il Genoa, che lo aveva preso in prestito pagandone in transito in rossoblu 4 milioni, non ha esercitato il diritto di riscatto, fissato a 14, il Bologna sembrava poter incanalare una trattativa sulla base di formula non dissimile, ma l’Immobile ormai vicinissimo a Casteldebole consegna al Sassuolo il primo rebus di mercato. Ovvero, che fare di Pinamonti? Metterlo in vetrina – mercato ne ha, ma le condizioni non sarebbero, oggi, quelle auspicate dalla dirigenza neroverde per fare mercato – e provare a venderlo o puntare su di lui? Un bel dilemma, anche considerato che il Sassuolo di centravanti in rosa, oggi, ne ha altri (Skjellerup, Alvarez, Russo, Mulattieri) e altri – Colombo del Milan e Cutrone del Como – ne cerca, a sentire radiomercato. La domanda resta quella, insomma: Pinamonti per il Sassuolo, oggi, è davvero un plus?